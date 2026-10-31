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Una serie de imágenes de una perra que suele recorrer el centro de la localidad de El Calafate se volvió viral en redes sociales. Conocida por los vecinos como China o Rubia, se ganó el cariño de usuarios y turistas por sus particulares posturas para dormir. La repercusión fue tal que comenzaron a aparecer fotografías y videos de ella registrados durante los últimos cuatro años.

Todo comenzó el 29 de octubre, cuando Ayelén, usuaria de X (@ayeciza), publicó dos fotografías tomadas durante un paseo por la villa turística. En ellas se observa a la protagonista descansando completamente despatarrada, en una posición que no pasó inadvertida. “Caminando por El Calafate me encontré a este bandido atorrante que duerme siesta como se le canta la recalcada perruna gana”, escribió junto a las imágenes, antes de conocer que se trataba de una hembra. La publicación no tardó en despertar reacciones.

Caminando por El Calafate me encontré a este bandido atorrante que duerme siesta como se le canta la recalcada perruna gana pic.twitter.com/Tt4zjAUcSN — ayelén🍃 (@ayeciza) October 29, 2026

Posteriormente, la joven aclaró que se trataba de una perra llamada China y sumó una descripción que despertó todavía más simpatía: “Además, leí que tiene cortitos a todos los perros de la zona. No podría amarla más: vaga, linda y pendenciera. Es mi modelo a seguir. Que la declaren ciudadana ilustre”.

Sin embargo, lo que convirtió al posteo en un fenómeno fue la participación de otros usuarios, que reconocieron inmediatamente al animal y comenzaron a buscar en sus galerías fotografías propias. Así aparecieron registros de noviembre de 2022, abril de 2023, enero de 2024, febrero de 2025 y mayo de este año, entre otras fechas, que demuestran que China lleva años protagonizando escenas similares.

Las fotografías compartidas en X muestran las particulares posiciones que adopta la perra para descansar. Algunos registros tienen más de cuatro años.

Una celebridad entre comerciantes y turistas

Buena parte de las imágenes fueron tomadas en distintos comercios de la avenida Del Libertador, donde suele encontrar sus lugares preferidos para descansar. Allí comparte sus jornadas con otros perros, comerciantes, vecinos y visitantes que circulan por el corazón de la localidad.

Sus poses se convirtieron en su sello distintivo: acostada de costado, con las patas extendidas o en posiciones que parecen desafiar cualquier regla de comodidad. Quienes alguna vez se cruzaron con ella no dudaron en sumarse a la conversación y aportar sus propios recuerdos. El fenómeno también trascendió la red social y llegó a WhatsApp, donde las fotografías de sus expresiones y sus despreocupadas siestas comenzaron a convertirse en stickers.

El posteo ya superó los 4,5 millones de visualizaciones y acumuló miles de interacciones. Entre los comentarios, algunos internautas destacaron la familiaridad que generó la escena: “No puede ser, somos medio Twitter con fotos de esta perra”, o “El año pasado fui y le saqué fotos a un perro que dormía siestas de una forma muy particular. ¡Y es el mismo! La impunidad es total”, fueron algunas de las respuestas.

Otros compartieron sus propios encuentros: “Lo vi el mes pasado y nos acompañó hasta el hotel. El Calafate es hermoso por muchas cosas, pero sobre todo por los perros que hay”, escribió una visitante. También hubo quienes bromearon con que en el sur del país las siestas se disfrutan de esa manera y quienes definieron a China como “una eminencia“.

Entre las ocurrencias que dejó la viralización, un usuario propuso inmortalizar a la perra con una estatua que reproduzca su característica postura para dormir. La idea llegó acompañada de una imagen creada con inteligencia artificial (IA), que recrea una escultura de ella en uno de los rincones de la villa turística donde suele descansar.

Un usuario imaginó cómo sería un monumento en homenaje a China y compartió una recreación realizada con inteligencia artificial que la muestra en su característica postura para dormir.

Así, sin buscarlo, la perra que pasea por el centro de El Calafate pasó de ser una presencia familiar para los vecinos a convertirse en protagonista de un fenómeno viral. Sus siestas, registradas durante años por turistas y residentes, encontraron ahora una audiencia de millones.

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