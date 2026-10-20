Cuatro hombres fueron captados mientras revisaban un contenedor de basura en calle Güemes al 500, frente a la pista de atletismo de la localidad de Pico Truncado. El episodio ocurrió este lunes 19 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, y quedó registrado en videos que vecinos enviaron a un medio local.

A través de tres videos que fueron publicados por HD Pico Truncado se pudo observar cómo las personas buscan entre los residuos y apartan algunos elementos para llevárselos.

Un vecino de la zona se acercó a limpiar los alrededores del contenedor luego del incendio.

Después, prenden fuego a la basura que queda dentro del contenedor, lo que provoca un foco ígneo.

Ante esto, el personal de la Unidad 6ª de Bomberos acudió al sitio en el que ocurría la situación y trabajó durante algunos minutos para sofocar las llamas. Una vez controlado el fuego, un vecino de la zona se acercó al lugar, acomodó y limpió los restos que habían quedado alrededor del contenedor.

Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que ya identificaron a los ciudadanos con ayuda de los vecinos y de los registros fílmicos de la gente. Se trata de personas que se encuentran en situación de calle y son buscadas por la Policía de Santa Cruz.

This browser does not support the video element.

También en El Calafate

Una situación similar ocurrió días atrás en El Calafate, cuando se vió a un vecino en la villa turística buscando comida en un contenedor de basura frente a una panadería. El hecho trascendió la problemática por la crisis económica cuando el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, publicó la imagen en las redes sociales junto con la frase “la gente está cagada de hambre“.

Esta publicación molestó al intendente Javier Belloni y motivó advertencias en el Congreso: “Ana Ianni, que es la diputada nacional que le responde a Belloni, amenazó con irse del bloque”. La diputada,q ue fu funcionaria de Belloni en el municipio cuestionó públicamente las formas de la publicación y anunció su decisión de apartarse de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Asimismo, el intendente de la ciudad implicada, Javier Belloni, mostró su repudió por la publicación realizada por Molina.

Ianni dio a conocer que Belloni intentó comunicarse telefónicamente con Molina para pedirle explicaciones por la publicación, pero no tuvo respuesta. La situación provocó un fuerte enojo dentro del Partido Justicialista de El Calafate y en el sector político que responde al mandatario.

Asimismo, rechazó la publicación de Molina y aseguró que la afirmación de personas comiendo de contenedores de basura “no es real“. “En El Calafate hay una buena administración en el municipio que hoy reparte más de 300 bolsones de comida por semana y hace un monitoreo y acompañamiento permanente”, sostuvo.

“Recibí un mandato del enojo del PJ de El Calafate y del intendente Javier Belloni, que es mi conductor local, diciéndome que esto era un posicionamiento de Molina en contra de Belloni y de la comunidad, y que por este motivo yo me tenía que ir del bloque de Unión por la Patria”, declaró Ianni a El Caletense.

La congresista ocupa la vicepresidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones por mandato de Unión por la Patria y, por razones de sus tareas parlamentarias, decidió postergar su salida.