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Cuatro hombres encapuchados protagonizaron un violento robo durante la noche del martes 29 de septiembre en un comercio de Pico Truncado, Santa Cruz. El grupo ingresó al inmueble, redujo a las personas que se encontraban allí y exigió dinero antes de escapar en un automóvil.

El hecho ocurrió en el comercio Especias Agustín, ubicado sobre calle Perito Moreno al 100, en el barrio Gregores. La intervención policial comenzó alrededor de las 21:20, luego de una alerta del Centro de Monitoreo Local por un presunto robo en proceso.

Robo en Pico Truncado: cómo fue el asalto

De acuerdo con la información recabada tras el hecho, cuatro hombres con el rostro cubierto ingresaron al comercio y redujeron a los integrantes de la familia que se encontraban en el lugar.

Los damnificados indicaron posteriormente a la Policía que los asaltantes portaban armas de fuego y elementos de comunicación. Según la información aportada durante la investigación, los delincuentes recorrieron distintos sectores del comercio y de la vivienda ubicada en el mismo inmueble en busca del dinero.

Una de las personas que se encontraba en el lugar habría sido obligada a permanecer en el piso y sujetada con un precinto. En tanto, el propietario fue trasladado hacia una habitación ubicada en la parte posterior del inmueble.

La investigación oficial estableció que los autores sustrajeron un sobre que contenía dólares estadounidenses y moneda chilena. Otras informaciones incorporadas al caso señalan que también se habría producido el robo de dinero en pesos argentinos, aunque hasta el momento no se informó oficialmente el monto total sustraído.

La esposa del comerciante logró pedir ayuda

Mientras los delincuentes todavía se encontraban dentro del inmueble, la esposa del propietario consiguió salir y pedir auxilio.

La llegada de la Policía habría provocado que los autores aceleraran la fuga. Antes de abandonar el lugar, dejaron al dueño atado y posteriormente escaparon en un automóvil que se encontraba en las inmediaciones.

Los cuatro hombres habrían ingresado con los rostros cubiertos, armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación.

Las primeras informaciones señalaron que el vehículo utilizado para la fuga sería de color rojo. Este dato forma parte de los elementos que ahora son analizados por los investigadores para reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos.

La hipótesis sobre un intento de toma de rehenes también forma parte de las primeras circunstancias reconstruidas en torno al episodio. Sin embargo, la información oficial difundida por la Policía se refiere a que los integrantes de la familia fueron reducidos y que los autores exigieron dinero.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital

Luego del asalto, cuatro personas recibieron asistencia médica y fueron trasladadas al nosocomio local.

Según informó la Policía de Santa Cruz, los damnificados presentaban lesiones leves. El dato fue incorporado a las actuaciones iniciadas a partir del robo calificado.

La intervención policial comenzó tras la alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local y continuó con el trabajo de distintas áreas especializadas en el lugar del hecho.

Policía, Criminalística e Investigaciones trabajan en el caso

En el comercio trabajó personal de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado, junto con efectivos de la División Gabinete Criminalístico y de la División Investigaciones Local.

Los especialistas realizaron las diligencias correspondientes, recolectaron y secuestraron elementos considerados de interés para la causa y comenzaron a analizar los registros de las cámaras de videovigilancia.

Las imágenes son consideradas una de las principales herramientas para intentar establecer cómo llegaron los cuatro sospechosos al comercio, cuánto tiempo permanecieron dentro del inmueble y qué recorrido realizaron después de la fuga.

También se busca determinar la identidad de quienes participaron del robo y establecer quiénes tuvieron intervención directa en el ingreso al local y en la posterior huida.

El modo de actuar de los delincuentes

Uno de los aspectos que analiza la investigación es la forma en que actuó el grupo.

Los cuatro hombres habrían ingresado con los rostros cubiertos, armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación. Además, según la información reunida, actuaron de manera coordinada y tenían como objetivo localizar dinero dentro del inmueble.

La utilización de estos elementos y el conocimiento de los sectores donde buscar el dinero son circunstancias que forman parte de las líneas investigativas. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre cómo obtuvieron los autores información acerca del comercio o de la existencia del dinero.

Tampoco fue informado el monto exacto del botín.

Investigan si hubo otros hechos similares

Otro de los puntos que se encuentra bajo análisis es la posibilidad de que el robo a Especias Agustín pueda guardar relación con otros episodios registrados durante la misma noche en Pico Truncado. De acuerdo con información extraoficial, los investigadores analizan un posible asalto de características similares contra el propietario de otro comercio ubicado en inmediaciones de avenida 13 de Diciembre y Pueyrredón.

También se menciona la posibilidad de un tercer hecho con características semejantes. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial de que esos episodios estén vinculados con el robo ocurrido en Especias Agustín.

Por ese motivo, esta línea permanece bajo análisis mientras avanzan las tareas destinadas a reconstruir los movimientos de los sospechosos.

La investigación busca identificar a los cuatro autores

La causa quedó bajo intervención de la Secretaría Penal de turno, mientras las distintas divisiones policiales continúan con las medidas investigativas.

Entre las tareas se encuentra el análisis de las cámaras de videovigilancia, el relevamiento de los elementos secuestrados y la reconstrucción del recorrido que habría realizado el automóvil utilizado para escapar.

El objetivo central es determinar la identidad y el paradero de los cuatro hombres que ingresaron al comercio, establecer cómo se produjo la fuga y precisar el monto y las características del dinero sustraído.

Mientras tanto, las actuaciones continúan bajo la figura de robo calificado, a partir de la utilización de armas y la violencia ejercida contra las personas que se encontraban en el inmueble.