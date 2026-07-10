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Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, durante las últimas horas se concretaron tres allanamientos en Pico Truncado por el homicidio de Mario Daniel Quiroga, ocurrido en su vivienda de calle Mitre N° 513. Los procedimientos permitieron arrestar a dos personas y secuestrar un vehículo que será analizado dentro del expediente judicial.

Las órdenes fueron solicitadas al Juzgado interviniente luego del relevamiento de registros fílmicos obtenidos en las inmediaciones del domicilio donde ocurrió el ataque, además de otras diligencias desarrolladas por los investigadores. Con esos elementos, se avanzó sobre los inmuebles señalados y se desplegaron las medidas correspondientes.

Los nuevos sospechosos se suman a G. A. A., de 30 años, quien horas después del crimen se presentó de manera espontánea en una dependencia policial y quedó privado de su libertad por disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de varios sujetos a un departamento de calle Mitre N° 513. Al arribar efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional, encontraron a Quiroga tendido en el piso, junto a la puerta de su dormitorio, sin signos vitales.

Un vecino del edificio indicó que cerca de las 03:16 escuchó fuertes golpes en su puerta y observó a tres hombres ingresar al lugar. De acuerdo a su relato, dos llevaban capuchas y otro tenía el rostro descubierto; los sujetos preguntaron por Quiroga y luego se dirigieron hacia su departamento.

Tras el hallazgo del cuerpo, intervino personal de la División de Investigaciones (DDI), que realizó el análisis de cámaras, tomó testimonios y reunió elementos para determinar la secuencia del ataque.

La Justicia continúa con las diligencias para establecer la participación de cada uno de los involucrados y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.

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