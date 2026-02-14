Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, confirmó el inicio del nuevo colector cloacal con una inversión superior a $3.285 millones financiados por el Fondo UNIRSE, y la construcción de un polideportivo por $4.500 millones. Además, destacó el acompañamiento del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En este sentido, el mandatario municipal aseguró que estas iniciativas mejorarán la calidad de vida, especialmente en la zona este de su ciudad, y del barrio Invernadero, donde también se avanzará con la extensión de la red de gas para más de 150 familias.

En diálogo con LU85 Canal 9, Anabalón expresó su satisfacción por el inicio de la obra del nuevo colector cloacal, largamente esperada por la comunidad. “Se viene solicitando desde hace muchos años. Estamos muy contentos de poder comenzarla”, sostuvo.

Explicó que ya comenzaron las tareas preliminares con el traslado y distribución de los caños que conducirán los efluentes hacia los nuevos piletones cloacales, que estarán emplazados a nueve kilómetros del ejido urbano. La iniciativa contempla el retiro del actual sistema, que quedó dentro del radio urbano producto del crecimiento de la ciudad.

En este contexto, señaló que durante el verano la permanencia y circulación por el sector se vuelve prácticamente insoportable debido a los olores que emanan de los piletones actuales. “El crecimiento poblacional nos obliga a replantear la infraestructura. Esta nueva planta estará ubicada frente a la ruta y permitirá dar una solución definitiva”, explicó.

El proceso incluye el traslado de caños, materiales e insumos —lo que demandará varios viajes— y posteriormente la conexión y fusión de las tuberías. Luego se avanzará con la construcción de la nueva planta, una etapa que requerirá mayor tiempo de ejecución. Cabe señalar que el plazo estimado de la obra es de 150 días.

El proyecto contempla la construcción de más de nueve kilómetros del nuevo colector cloacal, la optimización del sistema de conducción hacia el área de tratamiento, y la mejora de las estaciones de bombeo existentes, incorporando equipamiento renovado para fortalecer el sistema sanitario local. El jefe comunal enfatizó que en más de una década no se realizaba una inversión de esta magnitud en materia sanitaria, pese al constante crecimiento poblacional.

Nuevo polideportivo

Por otra parte, el intendente se refirió a la construcción de un nuevo polideportivo para la ciudad, con una inversión provincial de 4.500 millones de pesos, también financiada a través del Fondo UNIRSE.

El anuncio oficial fue realizado el 1° de mayo por Claudio Vidal. “Más allá de la compleja situación económica a nivel nacional y provincial, las obras llegan y eso es lo importante”, afirmó Anabalón, quien subrayó la decisión política del Ejecutivo Provincial, para revertir años de postergación. El nuevo edificio se emplazará en la Manzana 000400 – Parcela 001 – Sección 02, entre las avenidas Eva Perón, Sarmiento y Roca, y la calle Francisco Campano.

Precisó que Pico Truncado sólo contaba hasta ahora con un polideportivo municipal, que no alcanza a cubrir la demanda actual. El nuevo espacio contará con una cancha reglamentaria de 40 por 20 metros, tribunas, vestuarios, cocina y sala de estar, brindando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. “Es una inversión muy importante en un contexto de caída de la coparticipación para la provincia y los municipios. Sin embargo, se está apostando al crecimiento y al bienestar de nuestros vecinos”, resaltó.

Red de gas: barrio Invernadero

Anabalón habló de la extensión de la red de gas en la zona del barrio Invernadero, una obra anunciada en el marco de un nuevo aniversario de la localidad. Recordó que el año pasado trabajó junto al presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo de la Torre, para avanzar en una solución para más de 150 familias que esperan el servicio desde hace más de dos décadas. “Durante años se argumentó que no era una zona apta para habitar, pero hoy es un barrio consolidado. Nuestra responsabilidad es garantizar los servicios básicos para mejorar la calidad de vida”, puntualizó.

Para cerrar, aseveró que se trata de un punto de inflexión para Truncado: “Estuvo mucho tiempo relegada. Hoy, con decisión política y la gestión, estamos trabajando para revertir esa situación y proyectar una ciudad con más infraestructura y más oportunidades para todos”.