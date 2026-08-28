Rosalía Pirape, Luz Miño, Ignacio Sueldo Reales, Axel Castro y Francisco Vas Sandoval son estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del Colegio Secundario N°14 “Pueblos Originarios” de Pico Truncado e integran el equipo Viento Sur Lab que representará a Santa Cruz en la Copa Robótica Educabot 2026.

“La invitación llegó en el mes de abril a todas las escuelas del país. Con la ‘profe’ de matemática empezamos a buscar chicos del colegio que se animaran a participar”, contó, a La Opinión Austral, la profesora Mónica Mereles, quien junto a Daniela Carral, Mariela Colombres y Nicole Villalba, acompañan al equipo.

La competencia consta de cuatro etapas, la primera fue de desafíos online, donde se aplicaron habilidades blandas y pensamiento computacional, y la segunda fue de programación a distancia, donde se crearon modelos IA.

“Los primeros desafíos fueron virtuales y se enfocaban en las habilidades blandas, explicar en qué consiste el potencial de las energías renovables, nosotros nos enfocamos más en la energía eólica que es la que tenemos acá en en Pico Truncado. El otro desafío consistía en generar un proyecto tecnológico que ayude a dar una solución a un problema concreto a aplicar en la escuela. Los chicos hicieron un escáner reciclador con inteligencia artificial, eso iba dando puntaje en un ranking”, explicó.

De la provincia de Santa Cruz participaron 19 colegios. “Llegaron hasta la segunda instancia, 15. En la segunda etapa, trabajaron en un simulador de una planta eólica, donde debían tomar roles, fue un trabajo colaborativo en el que programaban una especie de juego, las ciudades no tenían que quedarse sin luz. Iban aplicando inteligencia artificial para que no se detengan los molinos, para que no se queme el transformador, tenían que ser el operador de un parque eólico”, describió.

Viento Sur Lab obtuvo el primer puesto y el Industrial N° 12 de Comandante Luis Piedra Buena, logró el segundo. “Los organizadores nos avisaron que la provincia había decidido no realizar las semifinales así que los dos primeros equipos pasamos directo a la final”, agregó.

Mientras tanto en las otras provincias se están realizando las semifinales. “Tienen muchos participantes, más de 200, 500, entonces necesariamente tienen que hacer la instancia para elegir a los semifinalistas que competirán en la final nacional”.

Instancia final

Todos los equipos recibieron un kit robótico para la semifinal y final nacional, a desarrollarse en Neuquén.

“Tienen que competir en una arena, es un campo que simula ser el país y hay que distribuir la energía que es representada por unas pelotitas, las tienen que levantar con el robot, al que le pueden hacer adaptaciones con elementos reciclados, cartón, plástico y demás. Cada uno implementa un diseño distinto para recolectar de la mejor manera y lo más rápido posible las pelotas”, explicó Mereles.

Los integrantes de Viento Sur Lab en pleno trabajo.

Para la final nacional, a desarrollarse el 25 y 26 de septiembre, los gastos de alojamiento y alimentación corren por cuenta de la organización en tanto que el transporte será cubierto por el Consejo Provincial de Educación.

Para apoyar y acompañar a los estudiantes que representarán a la provincia, la comunidad puede colaborar y/o consultar con la cooperadora de la escuela a través del correo electrónico pueblosoriginarios.cpes14@gmail.com

Cabe mencionar que el ganador de la final nacional participará en el Mundial de Robótica.