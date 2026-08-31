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Una funcionaria municipal protagonizó un fuerte accidente durante la mañana del sábado 29 en la localidad de Pico Truncado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00, cuando el vehículo que conducía colisionó con una camioneta vinculada al sector petrolero.

Según la información que trascendió, el test de alcoholemia habría arrojado 1,45 g/l de alcohol en sangre.

Asimismo, Notidiario24 señaló que la involucrada sería Andrea Moreno, jefa de la Planta de Reciclaje.

El mencionado portal sostuvo que, después de la colisión, Moreno habría protagonizado un episodio de violencia, situación que requirió la intervención de la Policía y derivó posteriormente en su detención.

El episodio genera fuertes interrogantes y deberá ser esclarecido por las autoridades correspondientes.

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