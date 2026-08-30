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Una mujer de 27 años fue detenida el sábado por la noche en Comodoro Rivadavia luego de protagonizar un incidente en una vivienda ubicada sobre la calle Kaiken al 2400, en la zona sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:55, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía de Chubut sobre una mujer que se encontraba alterada y, presuntamente, dañando un vehículo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la joven en el exterior del domicilio, con una herida cortante en una de sus manos y un palo en su poder. Según consta en el informe policial, inicialmente se habría negado a colaborar con los agentes.

Resistencia durante el procedimiento

Los policías intentaron retirar a la mujer del patio interno de la vivienda para controlar la situación. Sin embargo, de acuerdo con el parte, la joven habría reaccionado de manera agresiva, empujado a algunos efectivos y regresado al interior del inmueble.

Ante esta actitud, los agentes intentaron colocarle elementos de sujeción. La mujer habría opuesto resistencia y comenzado a lanzar golpes de puño contra las policías que participaban del procedimiento.

En medio del forcejeo, una de las integrantes de la fuerza recibió un golpe en el rostro y sufrió lesiones leves en la zona de la nariz. Finalmente, los efectivos lograron reducir a la joven, colocarle las esposas y trasladarla a una dependencia policial.

Daños y asistencia médica

Durante las actuaciones realizadas en el lugar, se constataron daños en una ventana del domicilio y en diferentes sectores del interior y exterior de un Volkswagen Tiggo gris.

El propietario del vehículo, un hombre de 24 años, fue entrevistado por los investigadores y realizó la denuncia correspondiente.

La detenida también debió recibir asistencia médica por la herida cortante que presentaba en una de sus manos. Por ese motivo, se solicitó una ambulancia para que fuera atendida en el lugar.

La causa quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Judicial. La mujer permanece a disposición del juez de turno y deberá participar de una audiencia de control, cuya fecha y horario serán definidos por la Justicia.