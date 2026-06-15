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La ciudad de Pico Truncado continúa conmocionada por uno de los episodios de violencia más impactantes registrados en los últimos tiempos. La investigación judicial permitió reconstruir con precisión cómo se desarrolló el feroz ataque que sufrió una joven pareja mientras dormía en su vivienda de calle Belgrano, un hecho que dejó a dos personas heridas, una de ellas con lesiones de extrema gravedad, y que derivó en la detención de M. Oviedo, señalado como el presunto autor de la agresión.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, los informes médicos oficiales y las pericias realizadas por especialistas de Criminalística, el episodio ocurrió durante la mañana y tuvo como escenario una vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 800.

Según la reconstrucción efectuada por los investigadores, alrededor de las 10 de la mañana Oviedo llegó al domicilio donde residía su expareja, plenamente consciente de que tanto ella como su actual pareja se encontraban descansando en el interior de la vivienda.

Las actuaciones señalan que el acusado habría destruido el portón principal de acceso al predio para ingresar al terreno y posteriormente aprovechó una ventana abierta para entrar a la casa. Una vez dentro, se dirigió directamente hacia la habitación donde descansaban las víctimas.

Allí se produjo la secuencia más violenta del hecho. Siempre de acuerdo con la investigación, el atacante habría comenzado una agresión física contra el joven de 21 años y posteriormente atacó a su expareja utilizando un destornillador, provocándole una herida en la zona frontal de la cabeza.

Tras el ataque, el agresor abandonó rápidamente el inmueble y escapó del lugar a bordo de un automóvil Chevrolet Vectra de color negro, mientras las víctimas intentaban sobrevivir a las graves lesiones sufridas.

La situación fue dramática. A pesar de encontrarse herido, el joven logró desplazarse por sectores de la vivienda hasta llegar al exterior. Minutos después, debilitado por la pérdida de sangre, cayó en la entrada del domicilio mientras vecinos acudían para auxiliarlo y contener las heridas hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Una ambulancia del Hospital Distrital arribó al lugar y dispuso el traslado urgente de ambos heridos bajo código rojo, activando un importante operativo sanitario debido a la gravedad del cuadro clínico.

Paralelamente, efectivos policiales acudieron al inmueble tras recibir una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local. A partir de ese momento se inició formalmente la investigación bajo una carátula provisoria de lesiones calificadas y daños.

El trabajo pericial desarrollado por la División Gabinete Criminalística permitió recolectar numerosas evidencias consideradas fundamentales para el avance de la causa. Entre ellas se levantaron muestras sanguíneas, rastros dactilares aptos para pericias comparativas y diversos elementos presentes en la habitación donde ocurrió el ataque.

Los especialistas también secuestraron una sábana y un acolchado que presentaban abundantes manchas hemáticas. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el estado del arma blanca utilizada durante la agresión contra el joven, ya que terminó destruida producto de la violencia desplegada durante el ataque. Los peritos incautaron por separado el mango y la hoja del cuchillo para su posterior análisis.

A medida que avanzaba la investigación comenzaron a conocerse detalles sobre el estado de salud de las víctimas. El informe médico oficial reveló que el joven de 21 años ingresó al Hospital Distrital con dos heridas cortantes en el antebrazo derecho, una lesión punzante en un dedo de la mano, múltiples escoriaciones en el rostro y una grave herida de arma blanca en el tórax.

La lesión torácica obligó a una intervención quirúrgica de urgencia y motivó que permaneciera bajo estricta observación médica debido al riesgo que implicaba su cuadro clínico.

En cuanto a la mujer de 25 años, los médicos certificaron una herida cortante en la región frontal derecha de la cabeza, provocada por el impacto del destornillador. La lesión requirió una intervención en la guardia y la colocación de cuatro puntos de sutura.

Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles que surgió de la investigación está relacionado con el contexto previo al ataque. Las actuaciones judiciales incorporaron información que da cuenta de un presunto historial de violencia de género.

De acuerdo con los elementos reunidos por los investigadores, la relación entre la mujer y el acusado había finalizado aproximadamente tres meses antes. Desde entonces, Oviedo habría desarrollado conductas reiteradas de hostigamiento, presión emocional y amenazas de autolesión con el objetivo de intentar retomar el vínculo.

La investigación también analiza antecedentes de episodios de agresión física previos que habrían sido denunciados o referenciados durante la recopilación de testimonios. Estos elementos son considerados relevantes por la Justicia para comprender el contexto en el que se produjo el ataque y determinar eventuales agravantes.

Tras una intensa búsqueda, Oviedo fue localizado por las fuerzas de seguridad y quedó formalmente detenido. Actualmente permanece a disposición de la Justicia mientras continúan incorporándose pruebas al expediente.

La causa es instruida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Pico Truncado, que deberá definir la situación procesal del acusado una vez concluidas las medidas probatorias pendientes.