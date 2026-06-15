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Una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial N° 12 realizando maniobras peligrosas y cruzándose de carril fue secuestrada este fin de semana luego de que varios automovilistas alertaran a la Policía sobre el riesgo que representaba para quienes transitaban por el sector. El conductor, un hombre de 52 años oriundo de Pico Truncado, registró 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio vigente.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comisaría Cañadón Seco, que actuaron tras recibir una alerta emitida a través del sistema de emergencias 911 de Pico Truncado.

De acuerdo con la información oficial, cerca de las 19 horas varios conductores comenzaron a reportar la presencia de una camioneta Ford Ranger azul que avanzaba por la Ruta Provincial 12 en dirección a Cañadón Seco realizando maniobras que comprometían la seguridad vial.

Uno de los automovilistas que se comunicó con las autoridades describió la situación con una frase que quedó asentada durante la intervención policial: “No fue tragedia de milagro”, manifestó luego de haberse cruzado con el vehículo en la ruta.

Denuncias de varios conductores

Según informó la Policía, los llamados comenzaron a multiplicarse a medida que la camioneta avanzaba por el corredor vial.

Los denunciantes señalaron que el conductor se desplazaba de manera errática y que en varias oportunidades invadía el carril contrario, obligando a otros vehículos a realizar maniobras preventivas para evitar una colisión.

Ante la gravedad de los reportes, personal policial de la División Comisaría Cañadón Seco inició un operativo de localización sobre la misma ruta.

Mientras los efectivos recorrían el trayecto, distintos conductores continuaban advirtiendo sobre la presencia del rodado, aportando referencias para facilitar su identificación.

Interceptaron la camioneta cerca del Feedlot

Finalmente, la Ford Ranger color azul, dominio PAO-843, fue localizada e interceptada en inmediaciones del sector conocido como Feedlot.

Al detener su marcha, descendió del vehículo un hombre de 52 años de edad, domiciliado en Pico Truncado.

De acuerdo con el informe policial, el conductor presentaba signos evidentes compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Las fuentes indicaron además que el propio hombre reconoció ante los uniformados haber consumido alcohol durante la jornada.

Tras las primeras actuaciones en el lugar, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con los procedimientos administrativos y de tránsito correspondientes.

El test de alcoholemia dio 2,28 gramos por litro

Ya en la sede policial intervino personal de Tránsito de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.

Los inspectores realizaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre.

La cifra supera ampliamente el límite permitido en la provincia de Santa Cruz, donde se encuentra vigente la legislación de Alcohol Cero para la conducción de vehículos.

El resultado quedó incorporado a las actuaciones labradas por las autoridades competentes.

Sin licencia de conducir y sin seguro obligatorio

Durante la verificación documental también se detectaron otras infracciones.

Las actuaciones determinaron que el conductor no contaba con licencia de conducir habilitante y tampoco poseía el Seguro Obligatorio Automotor exigido para circular por la vía pública.

Frente a estas irregularidades, las autoridades avanzaron con las actuaciones correspondientes por las distintas faltas detectadas.

Las infracciones quedaron vinculadas a la alcoholemia positiva, la ausencia de licencia de conducir y la falta de seguro obligatorio.

El vehículo quedó retenido

Como parte del procedimiento, la camioneta fue retenida y puesta a disposición del Juzgado de Paz de Cañadón Seco.

Asimismo, durante la intervención se procedió al secuestro de una botella de vidrio y una petaca metálica que se encontraban vinculadas al hecho investigado.

La situación quedó documentada dentro de las actuaciones administrativas iniciadas por las autoridades.

La rápida intervención policial evitó un hecho mayor

Desde la Policía destacaron que la intervención se produjo a partir de las denuncias efectuadas por conductores que transitaban por la Ruta Provincial 12 y la rápida respuesta desplegada por el personal de la División Comisaría Cañadón Seco.

La actuación permitió interceptar el vehículo antes de que continuara avanzando por la ruta en las condiciones en las que se encontraba su conductor.

Las autoridades recordaron además que la premisa de este tipo de controles y procedimientos es resguardar la seguridad vial y la vida de quienes circulan por las rutas de la provincia.

El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de los avisos realizados por los propios usuarios de las rutas cuando detectan situaciones que pueden representar un peligro para terceros, como ocurrió en este caso con los múltiples llamados que alertaron sobre una camioneta que se cruzaba de carril mientras avanzaba entre Pico Truncado y Cañadón Seco.