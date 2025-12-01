Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Cuartel D.C. 6 de Bomberos intervino en una urgencia en Pico Truncado por un rescate en la intersección de Sarmiento y Ruta 43.
Un trabajador de Obras Públicas había caído en un pozo y quedó parcialmente enterrado.
La dotación salió en la Autobomba 669 y, utilizando herramientas de zapa (pala), logró retirarlo del interior.
El hombre, de 65 años, fue inmovilizado con tabla rígida y collar cervical y luego quedó a cargo del equipo sanitario que ya aguardaba en el lugar.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario