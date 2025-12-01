Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cuartel D.C. 6 de Bomberos intervino en una urgencia en Pico Truncado por un rescate en la intersección de Sarmiento y Ruta 43.

Un trabajador de Obras Públicas había caído en un pozo y quedó parcialmente enterrado.

Bomberos de Pico Truncado liberaron a un trabajador.

La dotación salió en la Autobomba 669 y, utilizando herramientas de zapa (pala), logró retirarlo del interior.

El hombre, de 65 años, fue inmovilizado con tabla rígida y collar cervical y luego quedó a cargo del equipo sanitario que ya aguardaba en el lugar.

Trabajador de Obras Públicas sufrió una caída en un pozo.

EN ESTA NOTA bomberos caida pozo rescate

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Un avión despistó al aterrizar en el Aeropuerto de Río Grande

Un avión despistó al aterrizar en el Aeropuerto de Río Grande

Vuelco en la Ruta 40: una persona debió recibir atención médica

Vuelco en la Ruta 40: una persona debió recibir atención médica

Ver comentarios