Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cuartel D.C. 6 de Bomberos intervino en una urgencia en Pico Truncado por un rescate en la intersección de Sarmiento y Ruta 43.

Un trabajador de Obras Públicas había caído en un pozo y quedó parcialmente enterrado.

Bomberos de Pico Truncado liberaron a un trabajador.

La dotación salió en la Autobomba 669 y, utilizando herramientas de zapa (pala), logró retirarlo del interior.

El hombre, de 65 años, fue inmovilizado con tabla rígida y collar cervical y luego quedó a cargo del equipo sanitario que ya aguardaba en el lugar.

Trabajador de Obras Públicas sufrió una caída en un pozo.

Leé más notas de La Opinión Austral