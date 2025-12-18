Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de siete años de inhabilitación, la Escuela Provincial de Educación Secundaria N.° 14 de Pico Truncado volvió a abrir las puertas de su gimnasio, gracias a una importante inversión del Gobierno Provincial. La obra se llevó adelante en el marco del Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas y representa un avance significativo para la comunidad educativa y social de la localidad.

Desde el Consejo Provincial de Educación señalaron que la finalización de los trabajos permite que el gimnasio vuelva a ser utilizado para actos de egresados, actividades deportivas, culturales y comunitarias, en un espacio totalmente renovado, seguro y habilitado.

La inversión fue realizada a través del Consejo Provincial de Educación y posibilitó un trabajo articulado entre el Estado provincial, el municipio de Pico Truncado, el sindicato SIPGER y la asociación cooperadora escolar. Esta articulación dio respuesta a demandas históricas vinculadas a calefacción, sistema eléctrico, cañerías de agua y gas, instalación de cielorrasos y renovación de baños y cocinas.

Entre las obras ejecutadas se destacan el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de calefacción en todas las salas del establecimiento, la instalación de nuevos equipos, la refacción integral de baños, cocina y pasillos que conectan el gimnasio con el sector de aulas, así como la colocación de cielorrasos, inodoros y la renovación completa de las instalaciones de agua, gas y electricidad.

Además, se realizó la pintura total del gimnasio y de la cancha, el reemplazo de vidrios, la garantía de calefacción adecuada para el espacio y tareas de desmalezamiento y limpieza de los patios exteriores, dejando el establecimiento en condiciones óptimas para toda la comunidad truncadense.

Cabe destacar que las obras comenzaron en enero de 2025 con un cambio integral del sistema eléctrico y la instalación de nuevas luminarias, sentando las bases para la recuperación total del espacio.

Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre distintos sectores de la comunidad, donde el Estado provincial, el municipio, un sindicato y la cooperadora escolar hicieron posible la recuperación de un espacio fundamental para la educación y la vida social de Pico Truncado.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación agradeció a todas las instituciones que colaboraron con esfuerzo, compromiso y responsabilidad para recuperar esta querida institución educativa, y realizó un especial reconocimiento al grupo de jóvenes que iniciaron las primeras tareas en enero de 2025 junto a SIPGER.

Finalmente, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, expresó: “Día a día avanzamos en la recuperación de nuestras escuelas con trabajo, responsabilidad y, sobre todo, con amor por nuestras comunidades educativas”.