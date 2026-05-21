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Un violento episodio se registró en la tarde del miércoles en la localidad de Puerto Deseado, donde dos hombres fueron detenidos luego de protagonizar agresiones físicas contra inspectores municipales y efectivos policiales que intervenían en un operativo vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50 horas en las inmediaciones del Muelle Ramón, sobre la calle Prefectura Naval, según informó la Policía de Santa Cruz a través de la División Comunicación y Difusión.

Cómo comenzó el operativo en Puerto Deseado

De acuerdo a la información oficial, todo se inició cuando personal de Tránsito Municipal realizaba el secuestro preventivo de un motovehículo en el marco de un control vehicular. Ante la situación, se solicitó apoyo policial para colaborar con el procedimiento.

Al arribar efectivos de la División Comisaría Puerto Deseado, los ocupantes del rodado —dos hombres de 33 y 57 años— adoptaron una actitud hostil y se negaron a entregar la motocicleta.

Siempre según el parte policial, la situación escaló rápidamente y ambos comenzaron a agredir físicamente tanto a los inspectores municipales como al personal policial que participaba del operativo.

Utilizaron “la fuerza mínima indispensable”

Frente a la persistencia de la conducta violenta y con el objetivo de preservar la integridad física de las personas presentes, los uniformados procedieron a reducir y demorar a los dos involucrados.

Desde la fuerza indicaron que para concretar la aprehensión se utilizó “la fuerza mínima indispensable”, en el marco de las facultades previstas para este tipo de intervenciones.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.

Intervención judicial y tareas investigativas

Tras el episodio, tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado junto al agente fiscal de turno, quienes avanzan en las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Actualmente, la dependencia policial trabaja en la recepción de testimonios y en la incorporación de certificaciones médicas tanto de los agentes lesionados como de los propios causantes.

Las actuaciones continúan en sede policial y judicial para el esclarecimiento procesal del hecho ocurrido en la zona portuaria de Puerto Deseado.