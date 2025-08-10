Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sociedad de la localidad de Pico Truncado se vio impactada por el horror que dejó el primer homicidio del año 2025. Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero de casi 70 años de edad, fue encontrado sin vida en su vivienda de la calle Orkeke en viernes por la noche. El hallazgo causó un profundo dolor en los vecinos, que lo recuerdan como un hombre solidario y sin maldad. El hombre era hermano del conocido y prestigioso abogado Catlos Toledo Vargas.

El cuerpo del jubilado fue hallado en el marco de una escena sangrienta y casi grotesca. Toledo Vargas estaba atado de pies y manos en el comedor de su vivienda, con claras señales de haber sufrido una muerte violenta. El personal de la Policía de Santa Cruz que acudió a la vivienda, luego de la advertencia de una persona cercana a la víctima, encontró precintos, profilácticos, manchas rojizas y un trozo de madera que se presume que fue utilizado como arma homicida.

En el lugar se hicieron presentes los comisarios mayores, Cristian Cancinos, director de la Dirección General Regional Zona Norte, y Pablo Méndez, director del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, junto con personal del Ministerio de Seguridad provincial. El caso está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1, con la supervisión del juez subrogante, el doctor Marcelo Nieva Figueroa, y la secretaria de instrucción, la doctora Sayra D’archivio.

Avances de investigación

De acuerdo a lo que tomó conocimiento el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Justicia Provincial, relacionadas directamente con la investigación en curso, el caso se está manejando con “puro hermetismo” y el personal de la División de Investigaciones (DDI) está trabajando “a full” para tratar de dar con el paradero del presunto homicida del hombre y detenerlo. Hasta el momento se trabaja activamente para avanzar en las pesquisas y aún no descarta ninguna hipótesis.

Hugo Toledo Vargas era jubilado petrolero, hermano de Carlos, un abogado de Pico Truncado. En la foto, comiendo mariscos, su manjar favorito.

Este medio supo que, entre horas de la noche del sábado, la madrugada y mañana del domingo, los uniformados de la DDI estuvieron llevando a cabo una serie de allanamientos en distintas viviendas, en búsqueda del autor de la muerte del jubilado petrolero y de otros elementos de prueba que puedan ser relevantes para la investigación; así como entrevistas a testigos y familiares de la víctima para obtener información sobre el caso.

Finalmente, fuentes investigativas consultadas por La Opinión Austral, dieron a conocer que en la zona hay pocas cámaras de videovigilancia que podrían haber captado los movimientos previos y posteriores al deceso de Toledo Vargas. “Son pocas cámaras, se está analizando las imágenes, pero hasta el momento no hay nada concreto”, indicaron a este medio. Mientras tanto, se espera que el cuerpo del jubilado sea sometido a una autopsia para determinar cómo falleció.