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Una mujer de 25 años y su hija de 2 años fueron rescatadas este lunes por personal policial luego de quedar varadas durante varias horas por la acumulación de nieve en la Ruta Provincial 39, en el norte de Santa Cruz. Ambas fueron trasladadas a un puesto sanitario y, tras ser examinadas, se constató que no presentaban lesiones.

El hecho ocurrió después de que transeúntes alertaran a la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches sobre un Chevrolet que se encontraba en la banquina, encajado contra un bardón de nieve, a unos cinco kilómetros del ingreso a la Ruta Provincial 39 Este.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer junto a su hija dentro del vehículo. Según relató, había partido desde Perito Moreno con destino a Pico Truncado, pero durante el trayecto se desorientó y terminó tomando el camino hacia Bajo Caracoles.

La acumulación de nieve sobre la calzada provocó que perdiera el control del rodado, que quedó atrapado alrededor de las 23 horas del domingo. Desde entonces, ambas permanecieron en el lugar soportando las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas hasta la llegada de los rescatistas.

Tras asistirlas, los policías trasladaron a la mujer y a la niña hasta el puesto sanitario para realizarles controles médicos. Además, auxiliaron el vehículo y lo llevaron hasta la dependencia policial.

La situación también permitió restablecer el contacto con la familia, ya que desde Pico Truncado habían iniciado una búsqueda al perder comunicación con ambas. El personal policial facilitó los medios para que la mujer pudiera comunicarse con sus allegados.

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