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Las enormes distancias, los caminos cubiertos de nieve y las bajas temperaturas que caracterizan al invierno santacruceño volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia. Esta vez, el escenario fue la vasta zona rural de Tres Lagos, donde un complejo operativo permitió rescatar y asistir a un trabajador rural que sufrió una descompensación cardíaca mientras desarrollaba sus tareas en la Estancia Cancha Rayada.

La intervención demandó varias horas de trabajo y la participación coordinada de la Subcomisaría Tres Lagos, profesionales del Puesto Sanitario local, personal de Vialidad Provincial y colaboradores de la Estancia Sierra Nevada, quienes unieron esfuerzos para llegar hasta un lugar de difícil acceso, donde las condiciones climáticas representaban un riesgo adicional para el paciente y para los propios rescatistas.

El operativo comenzó luego de que se recibiera un llamado de alerta desde la ciudad de Pico Truncado. Quien solicitó ayuda fue la esposa del trabajador rural, un hombre de 49 años, que informó que su marido presentaba un serio problema de salud y requería asistencia médica urgente.

El estado en el que estaba la ruta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La información fue transmitida de inmediato a las autoridades de Tres Lagos, donde se activó el protocolo de emergencia para asistir al trabajador. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que no se trataba de un operativo convencional.

Las intensas nevadas registradas en los últimos días, la presencia de escarcha sobre los caminos rurales y las dificultades para atravesar el Río Fósil complicaban seriamente el acceso a la estancia donde se encontraba el paciente.

En un primer intento, la comisión sanitaria inició el recorrido, pero las condiciones del terreno impidieron continuar avanzando. Frente a ese escenario, la Subcomisaría Tres Lagos dispuso el desplazamiento de un móvil policial que asumió la tarea de abrir camino y facilitar el ingreso del resto de los equipos de emergencia.

El recorrido se desarrolló en medio de un escenario típicamente patagónico. Los efectivos debieron enfrentar caminos cubiertos por nieve, sectores con hielo y zonas de muy baja adherencia, además del complejo cruce del Río Fósil, uno de los principales obstáculos naturales del trayecto.

Gracias al trabajo coordinado entre los distintos organismos y al apoyo brindado por colaboradores de la Estancia Sierra Nevada, la comitiva logró superar cada una de las dificultades y arribar finalmente a la Estancia Cancha Rayada cerca de la medianoche.

Una vez en el lugar, el equipo sanitario comenzó inmediatamente la atención del trabajador. La doctora Rosa Salazar y la enfermera Yanina Díaz realizaron la evaluación clínica inicial y lograron estabilizar al paciente, quien presentaba un cuadro de hipertensión arterial de consideración que requería atención médica de mayor complejidad.

La primera atención del trabajador rural. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tras las primeras maniobras de asistencia, los profesionales recomendaron su traslado inmediato hacia un centro sanitario para continuar con el tratamiento y realizar estudios complementarios.

Con el paciente estabilizado, comenzó una nueva etapa del operativo: la evacuación. El trabajador fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la localidad de Tres Lagos, donde finalmente recibió la atención médica correspondiente y quedó bajo observación de los profesionales de la salud.

La exitosa conclusión del procedimiento fue posible gracias a la coordinación entre las distintas instituciones involucradas, que actuaron de manera articulada pese a las dificultades propias del clima y de la geografía santacruceña.