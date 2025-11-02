Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de Santa Cruz, de 42 años, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa digital luego de invertir en la plataforma de trading Zunkets IFC. Según la presentación judicial, el damnificado perdió $47.000.000 tras operar desde marzo de este año hasta que, el pasado 20 de octubre de 2025, la página dejó de funcionar sin previo aviso y le impidió acceder a sus fondos.

La causa fue caratulada como “S/ DENUNCIA PPTA. ESTAFA” y elevada al Juzgado de Instrucción N° 1, según el medio local Truncado Informa. En la denuncia, el hombre relató que al intentar ingresar desde su domicilio comprobó que el sitio estaba inactivo. La comunicación con supuestos responsables confirmó sus sospechas: “la plataforma había caído y ha dejado de existir”.

Contactos fantasma y una supuesta gerente en Singapur

Ante la imposibilidad de ingresar al portal, el inversor se contactó con quienes se presentaban como encargados de Zunkets IFC. Uno de ellos fue identificado como Gerardo Caballero, con residencia en San Juan, quien aseguró que una mujer llamada Sofía, supuesta encargada general ubicada en Singapur, había desaparecido y dejado de responder.

A partir de ese momento, los operadores cortaron todo tipo de contacto y el usuario quedó sin acceso a su dinero. “Me siento gravemente afectado económicamente”, declaró en la denuncia, en la que precisó una pérdida total estimada en cuarenta y siete millones de pesos.

Un patrón que se repite: promesas y desaparición

Según especialistas en ciberdelincuencia y estafas financieras, este caso encaja con el modus operandi conocido como estafa de trading o esquema Ponzi virtual. Entre las características detectadas se encuentran:

Promesas de rendimientos altos en poco tiempo.

Plataforma sin regulación financiera oficial.

Dificultad para retirar fondos.

Soporte a través de contactos remotos que dejan de responder.

Bloqueo repentino de la web y desaparición de los administradores.

Zunkets IFC ya había sido señalada como riesgosa por sitios especializados en análisis de brokers y plataformas de inversión, que advirtieron su falta de supervisión regulatoria y numerosas quejas por retiros bloqueados.

Un caso que ya generó denuncias en otras provincias

Este episodio en Santa Cruz se suma a una serie de denuncias previas en San Juan y en localidades bonaerenses, donde decenas de personas afirmaron haber perdido dinero tras invertir en la misma plataforma.

En San Juan, la fiscalía de Delitos Informáticos había informado semanas atrás que algunas denuncias no lograron ser confirmadas, pero sí se verificó la existencia de víctimas reales y movimientos financieros complejos a través de redes cripto. Las investigaciones se centran en determinar el destino de los fondos y el rol de promotores locales vinculados a la firma.

En la provincia de Buenos Aires, vecinos de la ciudad de Henderson también reportaron pérdidas luego de que la plataforma dejara de funcionar de un día para el otro.

Investigación en marcha y advertencia a la comunidad

El caso santacruceño se encuentra ahora bajo análisis del Juzgado de Instrucción N° 1, que deberá determinar la existencia de una maniobra delictiva y posibles responsables. La denuncia reaviva el debate sobre la necesidad de mayor regulación y educación financiera frente al avance de plataformas digitales no autorizadas.

Expertos recomiendan verificar que cualquier plataforma esté registrada y regulada por organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina y evitar promesas de ganancias rápidas o garantizadas.

Dónde denunciar estafas digitales en Argentina

Las autoridades recuerdan que, ante sospechas de fraude financiero, los usuarios pueden acudir a:

UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia)

(Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) Comisión Nacional de Valores (CNV)

Policía Federal Argentina o comisarías locales para formalizar denuncia penal

Es clave conservar capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y chats con los supuestos asesores como prueba documental.

Recomendaciones para evitar fraudes en plataformas de inversión

Verificar que la empresa tenga regulación oficial.

Desconfiar de ganancias garantizadas o rendimientos extraordinarios.

No transferir dinero a billeteras desconocidas ni enlaces enviados por terceros.

Realizar búsquedas sobre la reputación del sitio antes de invertir.

Consultar fuentes oficiales y organismos reguladores.