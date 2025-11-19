Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“La lengua de fuego, el guanaco y los Tehuelches” es el título del texto de autoría de Mateo Nicolás Vega y Luciano Sánchez, alumnos de 7° “D” de la Escuela Primaria N° 6 “Isla Pavón” de Comandante Luis Piedra Buena que obtuvo una mención especial el Concurso Nacional e Internacional de Escritura “Alumnit@s: Argentina te escuchamos”.

“Es la primera vez que participamos de este concurso literario”, contó la docente Gabriela Gauna en comunicación con Radio LU12 AM680.

Gauna dio a conocer que en el establecimiento educativo “trabajamos mucho sobre comprensión lectora que, después de pandemia, fue lo que más costó levantar, también trabajamos mucho la lecto-escritura”.

En el certamen participaron los cuatro cursos de 7mo grado, un total de 84 alumnos y alumnas, destacándose el trabajo de Mateo Vega y Luciano Sánchez.

Mateo Vega y Luciano Sánchez junto a la docente Gabriela Gauna.

“Trabajamos bastante la lengua de fuego, la flor provincial y en cuanto a fauna, el guanaco”, acotó la docente sobre el texto.

Durante la producción invitaron a personal de Parque Nacional Monte León y Consejo Agrario Provincial y a una vecina, descendiente de tehuelches, quienes aportaron información que fue utilizada al momento de desarrollar la historia.

“Nos sorprendió la noticia”, reconoció Gauna y añadió que “a Temaikén le encantó lo que escribimos sobre el cuidado de las plantas y de los animales, de nuestras raíces y de conectar el pasado con el presente”.

Acompañados por la docente, los estudiantes viajaron en avión, con todos los gastos pagos, para participar en el acto de premiación de la 5ta edición y de un tour de actividades que se desarrolló del 9 al 12 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe mencionar que además recibieron obsequios y una computadora para la institución.