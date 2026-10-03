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La presencia de chispas en un poste eléctrico generó una intervención preventiva de Bomberos en calle Heriberto Cobeñas al 200, en Comandante Luis Piedra Buena.

Tras un aviso de la Comisaría Primera, efectivos de la División Cuartel 15° (M-929) acudieron al lugar y constataron una anomalía en los conductores de alimentación de una luminaria, donde se registraban chispas. Ante esta situación, delimitaron y resguardaron el sector para prevenir riesgos para vecinos y transeúntes.

El operativo se realizó junto con Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que quedó a cargo del área para ejecutar las tareas de reparación y normalización de la red. Una vez asegurada la zona de riesgo, el personal de Bomberos regresó a la base sin que se registraran daños a terceros.

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