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La Ruta Nacional N° 3 permanece con circulación restringida al sur de Santa Cruz debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la mañana de este viernes.

Desde los organismos de seguridad vial informaron a las 06:45 horas que quedó restringido el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre Güer Aike y Piedra Buena.

La medida se tomó ante la presencia de viento fuerte y “voladero”, un fenómeno que generó visibilidad nula sobre la calzada y representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

El “voladero” en la Patagonia y por qué afecta las rutas

En la Patagonia, la expresión “voladero” suele utilizarse para describir situaciones provocadas por los fuertes vientos característicos de la región.

Uno de los usos más frecuentes del término está relacionado con el viento blanco o la nieve volada. Este fenómeno ocurre cuando las ráfagas levantan la nieve acumulada en el suelo y la mantienen suspendida en el aire, reduciendo drásticamente la visibilidad.

En rutas abiertas y zonas expuestas, el voladero puede generar condiciones peligrosas porque los conductores pierden referencias visuales y aumenta el riesgo de despistes.

También se utiliza la palabra para referirse a sectores de caminos elevados o expuestos donde las ráfagas pueden ser especialmente intensas, aunque en este caso la restricción sobre la Ruta Nacional N° 3 responde principalmente al fenómeno climático.

Viento y nieve: el pronóstico mantiene bajo alerta a Santa Cruz

La interrupción de la circulación se da en un contexto de condiciones meteorológicas complejas para gran parte de Santa Cruz.

Durante este viernes y sábado se esperan fuertes vientos y nevadas en distintos sectores de la provincia, con advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las zonas más comprometidas podrían registrar ráfagas intensas y acumulación de nieve, generando dificultades en rutas y caminos provinciales y nacionales.

Alerta por ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora

El pronóstico indica que durante la jornada podrían registrarse vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores.

Además, se mantiene una alerta naranja para las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, junto con la costa de Magallanes.

En esas áreas se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, una intensidad que puede afectar la circulación vehicular y generar complicaciones sobre infraestructura expuesta.

Nevadas y acumulación de nieve en distintos sectores provinciales

El escenario climático también incluye alerta amarilla por nevadas persistentes en sectores de Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike, además de áreas de meseta.

Según los pronósticos, podrían registrarse acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con valores superiores de manera puntual.

En las zonas de meseta, los registros previstos son menores, aunque no se descarta la presencia de precipitaciones mixtas con lluvia y nieve.

Recomendaciones ante el corte de la Ruta Nacional 3

Las autoridades solicitan a los conductores evitar circular por el tramo afectado mientras permanezca la restricción.

La combinación de viento intenso, nieve volada y baja visibilidad puede volver peligrosa la circulación incluso para vehículos preparados para condiciones invernales.

La situación continuará siendo monitoreada de acuerdo con la evolución del clima y las condiciones de seguridad sobre la ruta.