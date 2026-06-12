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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó este viernes que cinco ciudades de Santa Cruz se encuentran afectadas por una interrupción del suministro eléctrico debido a la salida de servicio de una línea de alta tensión de 500 kV.

La situación se originó en el marco de condiciones climáticas adversas que atraviesa la provincia, generando complicaciones sobre la infraestructura del sistema eléctrico.

De acuerdo con el aviso emitido por el organismo a las 08:44 horas, la empresa transportadora de energía se encuentra trabajando para abordar la falla y avanzar con la recuperación del servicio.

Qué localidades de Santa Cruz están afectadas por el corte de luz

La contingencia eléctrica alcanza a cinco ciudades santacruceñas, ubicadas en diferentes sectores del territorio provincial.

Las localidades afectadas son:

Río Gallegos.

Piedra Buena.

El Calafate.

Río Turbio.

28 de Noviembre.

Desde SPSE señalaron que el inconveniente impacta sobre el normal suministro eléctrico en estas zonas mientras continúan las tareas técnicas sobre la línea afectada.

El clima complica las tareas sobre la infraestructura eléctrica

Las condiciones meteorológicas adversas son uno de los factores que dificultan el trabajo de los equipos encargados de intervenir sobre la red.

El sistema eléctrico provincial enfrenta un escenario complejo debido a la presencia de fuertes condiciones climáticas que afectan el funcionamiento de las instalaciones de transporte de energía.

La salida de servicio de una línea de 500 kV representa una situación de relevancia dentro del esquema energético, ya que se trata de una infraestructura clave para el abastecimiento de varias localidades.

SPSE mantiene el monitoreo del servicio eléctrico provincial

Mientras la empresa transportadora continúa con las tareas correspondientes, Servicios Públicos Sociedad del Estado mantiene el seguimiento permanente de la situación.

El organismo provincial informó que se trabaja para lograr la restitución del suministro en las zonas afectadas y pidió a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

La evolución del clima y el estado de la infraestructura serán determinantes para avanzar con la normalización del servicio eléctrico en las cinco ciudades alcanzadas por la contingencia.

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