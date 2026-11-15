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Un incendio de pastizales se registró durante la tarde de este domingo en un terreno baldío de Comandante Luis Piedra Buena.

Tras recibir un alerta telefónica, efectivos de la División Cuartel 15° (M-929) acudieron a la intersección de las calles 25 de Mayo y José Menéndez para intervenir en el foco ígneo.

El operativo se desarrolló entre las 14:26 y las 14:40. Dos bomberos trabajaron con una autobomba y utilizaron una línea devanadera y una lanza nepiro para extinguir las llamas y evitar que se propagaran hacia los terrenos lindantes.

El fuego fue controlado en su totalidad y no se registraron personas lesionadas. Finalizadas las tareas, la dotación regresó a la base sin novedades.

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