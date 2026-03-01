Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la mañana de este domingo, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal encabezó la apertura del 53° Período Legislativo de Santa Cruz, en el marco de la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados. El acto, que a su vez corresponde al tercero de la gestión de Vidal, comenzó a las 8 en el Centro Polivalente de Arte N°1 de Río Gallegos.

Analía Farías, intendenta de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, estuvo presente en la capital santacruceña junto a presidentes de comisiones de fomento y otros intendentes de la provincia.

En diálogo con La Opinión Austral, Farías destacó la importancia del tercer ciclo de la gestión de Claudio Vidal: “Yo puedo sentir cada palabra de nuestro gobernador porque lo vivo desde el día a día de la gestión, en cambiar el paradigma de nuestra provincia”.

En ese sentido, la funcionaria se refirió al cambio de autoridades en la localidad como una decisión que busca “imponer una identidad propia tanto a nivel zonal como regional”. El 19 de febrero, Analía Farías confirmó el cambio en las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Comunitario y Social, Hacienda, Gobierno y Gestión Institucional, Turismo y Ambiente, Seguridad y Convivencia Ciudadana y finalmente en Educación, Cultura y Deporte.

El nuevo gabinete de secretarios de la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena.

“Hoy, cada palabra que el gobernador fue diciendo en su discurso, lo vemos nosotros como autoridades. Y la mirada esta de producción en forma regional pensada para las diferentes localidades es lo que nosotros vivimos, y esta propia impronta es la que decidimos poner hace unos días“, declaró la intendenta.

Al ser consultada sobre la instalación de la Represa Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, Farías describió la situación laboral de Comandante Luis Piedra Buena y aseguró que la reactivación significaría un beneficio para la localidad: “Piedra Buena ha sido y es una localidad donde hay un grupo significativo de desocupados, exobreros de la represa, así que fueron dos años muy duros”.

Asimismo comentó que ya ha tenido reuniones con el ministro de Trabajo y con el referente de la UOCRA en la zona Rubén Crespo. Tanto la reactivación de la represa como la puesta en marcha de la Ley 90/10– que establece que el 90% de obreros de empresas que operan en la provincia deben ser santacruceños-, para Analía Farías “el compromiso no es solamente del gobierno, sino también de la problemática real de volver a activar el trabajo y devolver la dignidad a cada familia“.

