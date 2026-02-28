El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabeza este domingo 1 de marzo la apertura del 53° Período Legislativo de Santa Cruz, en el marco de la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados. El acto comenzó a las 8 en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos.

Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario provincial pronunciará su mensaje anual, donde fijará las principales definiciones políticas de su gestión, trazará un diagnóstico de la situación económica y social de la provincia y detallará los objetivos previstos para este año en materia parlamentaria.

La ceremonia será presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón, en su carácter de titular del Poder Legislativo. Está prevista la presencia de diputados, integrantes del Ejecutivo, invitados especiales y vecinos que asistirán también para acompañar a los niños que participarán de un número artístico preparado para la apertura institucional.

Previo al inicio del acto, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, el diputado José Luis Garrido y otros funcionarios hablaron con La Opinión Austral.

Nuevo Jefe de Gabinete de Ministros

Finalizado el acto legislativo, se concretará la asunción del nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, el exdiputado Pedro Luxen. Desde la Legislatura precisaron que esa ceremonia, organizada por el Gobierno provincial, comenzará a las 9:30, una vez concluida la sesión.

Pedro Luxen abandonó la Cámara de Diputados e integrará el Poder Ejecutivo Provincial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

La comunicación oficial fue dirigida especialmente a las agrupaciones políticas convocadas para clarificar la modalidad y los horarios de ambas actividades, que se desarrollarán en el mismo lugar. Así, la jornada combinará la apertura formal del año parlamentario con la formalización de cambios dentro del gabinete provincial.

