El Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro llevó adelante una serie de operativos simultáneos en Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián, logrando identificar a personas con requerimientos judiciales vigentes y fiscalizar transportes de larga distancia.

Las acciones operativas se enmarcaron dentro de los lineamientos estratégicos bajados desde la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Bajo estas directivas, las distintas unidades especializadas ejecutaron un cerco preventivo sistemático enfocado en el control vehicular exhaustivo, la identificación de transeúntes y pasajeros mediante el uso cruzado de las bases de datos federales SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) y MINSEG, sumado a la inspección minuciosa de paqueterías en terminales de ómnibus.

El despliegue inicial tuvo como escenario la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Allí, personal perteneciente a la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, con el valioso respaldo logístico y operativo de la División Comisaría Segunda local, montó un retén preventivo estratégico emplazado sobre la traza de la Ruta Nacional N° 3, abarcando el tramo con sentido Sur-Norte. Si bien en este primer filtro vial las inspecciones no registraron anomalías ni novedades de índole judicial, la presencia policial marcó una fuerte impronta disuasiva en el tránsito rutero.

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Según pudo saber La Opinión Austral, simultáneamente, el epicentro de los controles se trasladó hacia la localidad portuaria de Puerto San Julián. En una primera etapa, las brigadas especiales junto a la Sección Canes irrumpieron en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus local para someter a un riguroso examen la paquetería y las encomiendas depositadas en el interior de las distintas agencias de transporte de larga distancia, una modalidad logística frecuentemente vigilada para evitar el traslado informal de sustancias prohibidas.

El operativo en la terminal sanjulianense se prolongó durante toda la noche y se extendió hasta las primeras horas de la mañana, lapso en el cual los uniformados fiscalizaron un total de diez colectivos de larga distancia y compulsaron la identidad de la totalidad de sus pasajeros. En medio de esta minuciosa revisión, los canes adiestrados en la búsqueda y detección de estupefacientes marcaron de forma positiva a dos pasajeros en situaciones diferenciadas.

En la primera de las marcaciones caninas, los efectivos constataron que un pasajero llevaba en su poder cigarrillos armados de marihuana; sin embargo, al exhibir la documentación correspondiente, se verificó que contaba con su respectivo carnet de REPROCANN con vigencia legal.

Momento en el que identificaba a una mujer. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos después, una segunda alerta de los canes sobre otro viajero permitió incautar aceite de cannabis, constatándose asimismo que el ciudadano poseía la habilitación médica pertinente para su traslado. Pese a encontrarse amparados por la normativa vigente, se dio inmediata intervención formal a la Sede Descentralizada Fiscal de Caleta Olivia para las constancias de rigor.

No obstante, la consulta simultánea de los pasajeros en los sistemas informáticos arrojó un saldo positivo en materia de capturas. En el marco de esas compulsas de antecedentes, los agentes procedieron a la notificación y demora preventiva de una pasajera de sexo femenino sobre la cual pesaba un activo pedido de paradero librado por el Juzgado de Garantías de Salta Capital.

La tercera pata del megaoperativo se diagramó sobre la misma Ruta Nacional N° 3, enfocándose en el tramo de sentido Norte-Sur durante la franja nocturna y de madrugada, comprendida entre las 23:00 y las 09:00 horas. En ese corredor vial estratégico, y con la colaboración operativa de la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián, las comitivas policiales interceptaron e inspeccionaron un total de 30 vehículos particulares, 45 camiones de carga de gran porte y 7 unidades de transporte tipo traffic, fiscalizando a unas 120 personas en tránsito.

Los retenes también se hicieron en la ruta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El riguroso escaneo de identidades sobre la ruta arrojó la detección de dos prófugos de la justicia que intentaban transitar por la región patagónica. Se procedió a la identificación y notificación fehaciente de un ciudadano masculino sobre el cual recaía un pedido de paradero solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Salta en el marco de una causa por el delito de robo, así como de una ciudadana femenina requerida por el Juzgado de Puerto San Julián por una causa caratulada como robo agravado.