Vialidad Nacional informó este lunes por la tarde que, debido a las lluvias intensas registradas en la región, se reprogramaron las tareas en la calzada del puente ubicado sobre el río Santa Cruz, en el kilómetro 2374,03 de la Ruta Nacional 3, precisamente en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena (RN 288) y el empalme con la RP 9.

De acuerdo con el cronograma previsto, el martes 10 y miércoles 11 de marzo se colocará señalización transitoria con el objetivo de habilitar la circulación a media calzada. Esa modalidad continuará vigente hasta la finalización de las intervenciones programadas.

Además, el jueves 12 de marzo, entre las 9:00 y las 11:00, se aplicará una restricción total del tránsito para todo tipo de rodados. Durante ese lapso se realizará un relevamiento del puente con la estructura estática para definir la nueva rasante antes del inicio de la etapa de demolición.

Según precisó Vialidad, una vez finalizado ese período el paso volverá a habilitarse a media calzada, con un solo carril para ambos sentidos y circulación alternada (una mano por vez). En horario nocturno se instalará señalización semaforizada, barreras automáticas y habrá personal apostado en el lugar con el fin de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

En este marco, desde el organismo brindaron las siguientes recomendaciones:

Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

Utilizar el cinturón de seguridad.

Llevar las luces bajas encendidas

Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo

La información actualizada sobre la transitabilidad en el puente sobre el rio Santa Cruz será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales, con la debida antelación, a fin de evitar inconvenientes a los usuarios.

