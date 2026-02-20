Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Comandante Luis Piedra Buena intervinieron este viernes en una vivienda de la avenida Gregorio Ibáñez para retirar un panal de abejas instalado en la estructura del techo.

Una dotación de la División Cuartel 15 acudió al sitio y realizó la extracción técnica con el objetivo de resguardar la integridad de quienes residen en el domicilio.

La intervención finalizó con éxito y sin inconvenientes para el personal. “Ante la presencia de panales o enjambres en áreas de tránsito, no intentes removerlos por tu cuenta. Llamá al 100 para una extracción segura”, indicaron desde la Superintendencia de Bomberos.

