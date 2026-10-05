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A casi dos años del homicidio de Óscar Lancucheo en Río Gallegos, su primo Fernando Cárcamo habló con Radio LU12 AM680 sobre el impacto que el crimen tuvo en la familia y la expectativa ante el juicio oral contra Fernando Muñoz, previsto para el próximo 15 de octubre. “El tiempo de la Justicia no es el que nosotros esperamos”, sostuvo al referirse a la demora del proceso.

Lancucheo murió en octubre de 2024 luego de un encuentro con Muñoz, quien había sido su amigo. El caso llegará ahora a una instancia decisiva, mientras sus familiares esperan una resolución que les permita comenzar a encontrar algo de alivio después de casi dos años de atravesar las consecuencias de la tragedia.

“Se desmoronó toda la familia”

Durante la entrevista, Cárcamo describió el impacto que tuvo la muerte en sus familiares más cercanos y explicó que el acompañamiento continúa siendo necesario. “Todos los días tenemos que brindar soporte a nuestra familia porque es difícil”, expresó.

En particular, destacó la situación de la madre de Óscar, para quien, según relató, la pérdida permanece especialmente presente. La familia también recibió asistencia del equipo técnico de acompañamiento a víctimas de la Justicia, un respaldo que Cárcamo valoró, aunque señaló que el proceso de reconstrucción familiar fue complejo.

“Después de esa situación se desmoronó toda la familia y es difícil ir reconstruyendo parte por parte”, afirmó. Para el primo de la víctima, el inicio del debate representa una instancia esperada, aunque aclaró que ninguna sentencia podrá revertir lo sucedido. Su expectativa está vinculada con encontrar cierta paz después de este tiempo.

Fernando Muñoz, victimario, Óscar Lancucheo, la víctima y el lugar donde ocurrió el horror. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La amistad que terminó en tragedia: “Fue una traición“

Uno de los aspectos que Cárcamo recalcó durante la conversación fue la relación que existía entre Lancucheo y Muñoz. De acuerdo a su relato, ambos se conocían desde hacía muchos años y mantenían un vínculo de amistad.

El familiar explicó que Óscar incluso le había abierto las puertas de su casa en distintas oportunidades para ayudarlo cuando atravesaba dificultades. Asimismo, relató que le brindaba ropa o dinero cuando podía y que existía un vínculo cercano entre ambas familias.

“Fue una traición lo que vivió Óscar y eso es lo que también a nosotros nos duele (…) Fernando Muñoz tenía todo planeado”, aseveró Cárcamo.

Precisó que la familia desconocía distintos aspectos de la situación personal de Muñoz que luego fueron apareciendo en el marco de la investigación. Por eso, aseguró que nunca imaginaron que aquel vínculo pudiera terminar de esa manera.

Cómo recuerda a Óscar

Más allá del expediente judicial, buscó recuperar durante la entrevista la imagen de su primo y contar cómo era en la vida cotidiana. Lo describió como una persona vinculada a la música, especialmente al rock, y recordó que solía acercar nuevos artistas y canciones a sus familiares.

También contó que Óscar escribía poemas y que, después de su muerte, encontró un cuaderno con textos que nunca había llegado a mostrarle. “Era una persona con muchos sueños y esos sueños quedaron truncados por un amigo de él”, dijo emocionado.

La espera por el juicio

En diálogo con Radio LU12, mencionó que el juicio había sido programado anteriormente, pero debió postergarse por cuestiones procesales y administrativas. Finalmente, la nueva fecha establecida es el 15 de octubre.

De cara al debate, manifestó que la familia espera una resolución de la Justicia y reiteró su pedido de una condena de prisión perpetua: “Justicia para mí es que mi tía pueda encontrar paz”. En ese sentido, subrayó que la familia busca que la sentencia permita cerrar una etapa marcada por el dolor. “Pedimos respeto nada más”, cerró.

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