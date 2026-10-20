En las inmediaciones del edificio del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ubicado en la emblemática esquina de las avenidas Néstor Kirchner y Chacabuco en Río Gallegos, la tensión se respiraba en cada rincón este martes.

Minutos antes de las cinco de la tarde, tras más de dos horas y media de una extensa y hermética audiencia de casación supervisada por los nueve vocales de la máxima corte provincial, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula E. Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta, Sergio Edgardo Acevedo, José Antonio González Nora y Juan Lucio Ramón de La Vega, se confirmó la noticia que transformó de manera irreversible el curso de una de las causas más resonantes de los últimos años: la orden de la inmediata liberación de Roberto Neil.

Franco Cuevas, la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La confirmación oficial llegó de manera escueta pero contundente a través del vocal Daniel Mariani, quien ante el micrófono de La Opinión Austral adelantó el resultado de la deliberación de los magistrados. “Se ordenó la libertad del detenido“, aseveró el funcionario judicial ante los medios apostados en la guardia periodística, precisando además que la firma definitiva del fallo y sus fundamentos técnicos completos estarán a disposición de las partes el próximo 17 de noviembre.

Para comprender la dimensión social e institucional de esta resolución es preciso reconstruir el trágico episodio registrado en el año 2023 en el barrio Del Carmen de la capital santacruceña. Aquella jornada, Franco Cuevas ingresó en estado de alcoholización a la concesionaria de venta de vehículos propiedad de Roberto Neil, reclamando enfáticamente por una presunta deuda derivada de la transacción de un terreno.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el desenlace de aquel enfrentamiento dentro del establecimiento comercial fue trágico: Cuevas cayó sin vida tras recibir cuatro disparos de arma de fuego. Desde aquel momento, el hecho conmocionó a la comunidad riogalleguense y dividió a la opinión pública entre quienes sostenían que se había tratado de una reacción extrema ante una agresión ilegítima en propiedad privada y quienes consideraban que el accionar del comerciante constituía un homicidio punible.

Agentes en el lugar donde ocurrió la tragedia. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El derrotero judicial del caso estuvo marcado por posturas diametralmente opuestas. En el primer juicio oral, la Cámara Criminal respaldó el planteo formulado por Verónica Zuvic e impuso a Neil una pena de 11 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, descartando por entonces que hubiese mediado un cuadro de legítima defensa.

El vocal Daniel Mariani adelantando de manera exclusiva la decisión a La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

No obstante, el equipo de letrados defensores encabezado por Matías Gutiérrez y Alejandro Ruggero mantuvo de manera inalterable la hipótesis de que Neil actuó en defensa propia ante el inminente peligro que representaba la irrupción violenta de la víctima. Al elevar la causa a la instancia de casación, la estrategia defensiva logró desmontar la acusación fiscal, convenciendo al máximo tribunal santacruceño de que el hecho encuadraba técnicamente dentro de las causales de eximición de pena.

Matías Gutiérrez mientras daba su fundamento de pena en el primer debate. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A medida que el móvil del Servicio Penitenciario Provincial hacía su arribo a la sede judicial y el personal de Infantería ordenaba el cordón de seguridad, las emociones estallaron en la vía pública. Tras más de dos años de arresto e incertidumbre, los familiares de Roberto Neil rompieron en llanto al conocer el veredicto absolutorio, abrazando a los abogados defensores en un clima de alivio.

El Tribunal Superior de Justicia a pleno. De izquierda a derecha: Daniel Mariani, José Antonio González Nora, Juan Lucio de la Vega, Sergio Acevedo, Gabriel Contreras (presidente del TSJ), Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

En declaraciones a La Opinión Austral, el presidente del tribunal Gabriel Contreras adelantó que los fundamentos del fallo se conocerán a mediados de noviembre, cuando se arrojará más luz sobre la decisión de la Justicia.

Cómo fue el caso desde un primer momento