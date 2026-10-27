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Una presunta fuga de gas generó alerta durante la madrugada de este martes en una vivienda de Río Gallegos y motivó la rápida intervención de personal de Bomberos.
Tras recibir el aviso, efectivos de la División Cuartel 1° (M-805) acudieron al pasaje Juana Azurduy 1070. En el lugar, asistieron a la residente y aseguraron el inmueble, que fue ventilado mientras aguardaban la llegada del equipo técnico.
Los bomberos trabajaron en coordinación con operarios de Camuzzi, quienes realizaron mediciones y descartaron pérdidas tanto en el interior de la casa como en los medidores. El operativo se extendió entre las 2 y las 3:20.
Finalmente, el perímetro quedó asegurado y la dotación regresó a la base sin otras novedades.
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