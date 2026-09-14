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Dos personas debieron recibir asistencia médica este domingo por la tarde luego de presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda del barrio Miramar, en Caleta Olivia.

Ante la emergencia, efectivos de la División Cuartel 5° acudieron al domicilio y realizaron tareas de ventilación e inspección del inmueble. El operativo se desarrolló entre las 14:45 y las 16:07.

Durante la intervención, los bomberos detectaron una fuga activa en el horno debido a una conexión deficiente, además de un calefactor sin tapa de ventilación y la ausencia de rejillas reglamentarias.

Personal de Distrigas retiró el medidor y procedió al corte del suministro, mientras que el inmueble quedó asegurado.

Los ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al hospital local para recibir atención médica. En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Criminalística y trabajadores de Distrigas.

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