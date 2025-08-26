Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos amaneció con un fuerte despliegue policial en diversos puntos de su geografía urbana. Desde antes de las siete de la mañana, personal de la Policía de Santa Cruz ejecutó diez allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de una causa internacional por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo se inscribe dentro de la quinta edición de las jornadas Aliados por la Infancia, una iniciativa global que articula esfuerzos de distintos países para combatir el consumo y difusión de pornografía infantil en redes y plataformas digitales. En este contexto, el comisario mayor Luis Poblete, uno de los responsables del procedimiento, explicó a LU12 AM680: “Estamos trabajando desde horas muy tempranas. Si bien el operativo de hoy comenzó antes de las siete de la mañana, las tareas de inteligencia y coordinación llevan semanas de preparación, junto a organismos internacionales”.

La investigación se originó a partir de alertas generadas en España, donde sistemas de detección especializados reportaron accesos y consumos de contenido pedófilo que se habrían rastreado hasta domicilios en Río Gallegos. Poblete lo confirmó en diálogo con la prensa: “Tenemos un total de 10 allanamientos que se están realizando en simultáneo, enmarcados en estas jornadas internacionales. Se incautaron dispositivos telefónicos, dispositivos móviles, material tecnológico y, lamentablemente, también material pornográfico”.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la presencia de niños en algunos de los hogares allanados. Al respecto, Poblete señaló: “Hasta el momento tenemos domicilios donde hay menores involucrados y también adultos. Por eso el trabajo se hace con sumo cuidado, garantizando la integridad de los chicos”.

La causa está en plena etapa de recolección de pruebas. Todo el material secuestrado será analizado por equipos especializados para determinar la magnitud de la actividad ilegal y su posible conexión con redes de mayor alcance. Los resultados permitirán establecer si se trató solo de consumo de contenidos digitales o si existía algún grado de producción y explotación local, algo que no está descartado.