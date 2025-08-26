Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabio Dante Cattani, de 56 años, fue brutalmente atacado en Puerto Deseado el 11 de agosto de 2025 por un grupo vinculado a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La agresión lo dejó en coma con lesiones graves, incluyendo la pérdida del bazo y un testículo, ocho costillas fracturadas, un pulmón que no funciona y otros traumatismos. Testigos, incluyendo policías presentes, informaron que los atacantes actuaban bajo órdenes de matarlo.

Fabio Dante Cattani está internado en el Hospital Zonal.

Tras la indignación pública y las críticas por la falta de acción inicial, cuatro sospechosos fueron arrestados en relación con el ataque: Carlos Tapia, Oscar Aranda (alias “Cachumba“), un hombre apodado “Neri” y Fabián Hernández, hermano de la jueza civil que inicialmente había sido asignada al caso, pero se recusó debido al conflicto de intereses. La designación del juez Gabriel Contreras fue sustancias para que se dieran las detenciones. Lo sospechosos fueron indagados el domingo.

Gabriel Contreras, el juez que ordenó los allanamientos. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Fue en el marco de las indagatorias que Tapia habría admitido estar presente en la escena, pero acusó a Hernández de ser el principal agresor y quien le dio el golpe que llevó a Cattani a terminar al borde de la muerte. Durante los arrestos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, ropa, municiones, cuchillos y una réplica de arma de fuego. La UOCRA emitió un comunicado condenando la violencia y pidiendo una investigación exhaustiva.

Los cuatro primeros detenidos por la golpiza a Fabio Cattani.

Recientemente, el diario La Opinión Austral tuvo acceso a información de último minuto. Según informaron fuentes altamente calificadas, la causa tuvo avances significativos, lo que daría a entender que el caso fue resuelto en un 80%. El martes 26 a la mañana se continuó con medidas de prueba, se dispuso allanamientos y requisas para la obtención de telefonía celular.

Asimismo, el juez Contreras ordenó la detención de Franco Moreyra, el cabecilla del gremio.

Personal policial y del Ministerio de seguridad durante los allanamientos.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral precisaron que Moreyra, líder de la UOCRA en Puerto Deseado, se entregó en la comisaría y quedó detenido.

Múltiples allanamientos en Puerto Deseado ordenados por la Justicia.

Según consta en la causa, a partir de las testimoniales tomadas por el juez, hay dos testigos que lo ubican en el lugar de la agresión, además de escucharlo decir “A Cattani hay que matarlo”.

Es estado de salud

Lamentablemente, Cattani permanece en estado crítico en cuidados intensivos y ha desarrollado neumonía, lo que complica aún más su recuperación. Su hija, Ayelén Cattani, dio a conocer en diálogo con La Opinión Austral que su condición se está monitoreando día a día. “Por ahora sigue igual, internado en terapia intensiva y grave con respirador, cuando están con respirador es muy común que tengan bacterias o enfermedades. Así que es día a día”, dijo.

Cattani sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal de Caleta Olivia luchando por su vida, su familia lo acompaña y pide justicia, a la vez que toda una sociedad espera que se recupere. Los médicos no saben, por el momento, con qué tipos de secuelas deberá vivir el hombre de 56 años el resto de su vida. Mientras, la causa sigue en pleno proceso de investigación, con avances considerables en tan solo cinco días.