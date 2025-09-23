Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un allanamiento tiene lugar esta tarde en el Motel Eros, situado en las afueras de Río Gallegos.

En el lugar intervienen equipos de la División Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI), quienes realizan diversas tareas en el establecimiento.

Hasta el momento no trascendieron los motivos que originaron el operativo, aunque la presencia policial en la zona es notoria y genera expectación entre los vecinos.

Allanamiento en Eros. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

(Noticia en desarrollo)