La Policía de Santa Cruz realizó este martes por la tarde un allanamiento de urgencia requerido por la Justicia en el motel Eros, de la ciudad de Río Gallegos.

La diligencia fue requerida por el Juzgado de Familia a cargo del juez Antonio Andrade, en el marco de una causa por amenazas calificadas por arma de fuego. Además, según pudo conocer La Opinión Austral, la calificación legal se agravaría por darse en un contexto de violencia de género y por el vínculo preexistente entre la víctima y el acusado.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de la cúpula policial, entre ellos, el comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones; Daniel Barrientos, de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, y Mario Ávila, del área de Cibercrimen. También participaron autoridades judiciales, entre ellas, un oficial de Justicia de la Oficina de Notificaciones y personal de la Oficina de Asistencia Letrada para víctimas de violencia doméstica.

La Policía incautó elementos informáticos del motel. FOTOS: JOSÉ SILVA/LOA

En el lugar, uno de los encargados del establecimiento fue demorado por las autoridades y puesto a disposición de la sede judicial interviniente. Está acusado por su expareja por amenazarla con un arma de fuego.

En el marco del operativo, el comisario Luis Poblete y el subcomisario Mario Ávila hablaron con el móvil de La Opinión Austral, dando detalles del despliegue.

Luis Poblete, comisario mayor.

En primer término, Ávila contó que la diligencia surgió a través del “juzgado de Familia a cargo del doctor Andrade, desde donde se solicitó la intervención al a División de Cibercrimen a los fines de secuestrar dispositivos digitales e informáticos”.

En ese sentido, añadió: “Hay una persona demorada, pero mucha información no se puede brindar porque la causa está en curso”.

Seguidamente, precisó que todo surgió a raíz de una denuncia por violencia de género, y que los elementos incautados durante el operativo serán posteriormente puestos a disposición del juzgado.

Mario Ávila, subcomisario.

“El procedimiento fue ordenado de urgencia, hay personal de la Comisaría Sexta y la División Criminalística en la búsqueda y todo lo necesario”, detalló luego Luis Poblete.

En tanto, manifestó que no se descartan más allanamientos. Esto en virtud de que, de acuerdo a la denuncia de la víctima, hubo un arma de fuego con la que habría sido amenazada por el hombre acusado.

Resultados del operativo

Una vez finalizado el allanamiento, la Policía informó oficialmente los resultados del mismo, indicando que “contó con la presencia de oficiales notificadores del Tribunal Superior de Justicia y testigos hábiles, garantizando de esta manera la transparencia de la medida. Asimismo, participaron de forma conjunta personal de la División Apoyo Tecnológico, la División Comisaría Séptima, integrantes de la División Criminalística, y el Departamento Delito Organizado Zona Sur, con coordinación del Oficial de Justicia interviniente”.

Durante el operativo se procedió al secuestro de distintos dispositivos electrónicos y soportes informáticos, entre los que se destacan:

• 03 teléfonos celulares.

• 01 DVR.

• 01 router WiFi.

• 01 tablet marca Samsung.

• 01 tarjeta SIM.

• 02 pendrives.

• 04 tarjetas de memoria de distintas marcas.

• 03 adaptadores para tarjetas de memoria.

“Cabe señalar que, mientras se desarrollaba la medida, también se logró el secuestro de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca Ekol, la cual quedó a resguardo en sede de la División Criminalística para las pericias correspondientes.

Finalizado el operativo, el causante fijó domicilio conforme lo dispuesto por la Secretaría de Violencia Doméstica, quedando a disposición de la Magistratura interviniente”, agregó la Policía en un comunicado oficial.

