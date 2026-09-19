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Un operativo de la División Cibercrimen terminó este viernes con un allanamiento positivo en una vivienda de Río Gallegos, en el marco de una investigación por la presunta tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La medida judicial se concretó pasado el mediodía en un inmueble ubicado donde funcionaban antiguamente “Las Casitas”, detrás de las Terminal de colectivos, luego de las tareas desarrolladas por personal especializado y de los elementos reunidos a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Durante el procedimiento fueron incautados distintos dispositivos electrónicos e informáticos considerados de interés para la investigación. Entre ellos se encuentran teléfonos celulares de distintas marcas, una computadora de escritorio, notebooks, memorias y dispositivos de almacenamiento externo.

La persona vinculada a la investigación quedó en libertad, fijó domicilio y permanece a disposición de la Magistratura Penal interviniente, de acuerdo con las directivas impartidas por la Secretaría Penal de Turno.

Allanamiento por material de abuso sexual infantil en Río Gallegos

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Cibercrimen, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.

La orden de allanamiento fue dispuesta por la Magistratura interviniente luego de las tareas investigativas realizadas por la Policía y de los reportes recibidos desde el NCMEC, una organización estadounidense que trabaja en la identificación y denuncia de situaciones vinculadas con la explotación sexual infantil en entornos digitales.

La investigación se encuentra centrada en la presunta tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil, por lo que los elementos secuestrados serán de relevancia para establecer el contenido y eventual vinculación con los hechos investigados.

El National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) es una organización privada sin fines de lucro de Estados Unidos cuya misión es encontrar niños desaparecidos y combatir la explotación sexual infantil. Utiliza un sistema denominado CyberTipline donde los proveedores de internet y el público denuncian delitos contra menores en línea, como abuso o pornografía infantil rastrea direcciones IP y emite alertas a fuerzas de seguridad de todo el mundo (incluyendo Argentina) para iniciar investigaciones y allanamientos y ayuda a familias y autoridades locales en la localización de niños perdidos o secuestrados.

Teléfonos y memorias externas secuestradas

Durante la inspección del domicilio, los investigadores retiraron distintos equipos y soportes que podrían contener información relacionada con la causa.

Entre los elementos secuestrados se detallaron teléfonos celulares de distintas marcas, una computadora de escritorio (CPU), notebooks, memorias y dispositivos de almacenamiento externo.

El análisis de estos elementos forma parte de las medidas posteriores al allanamiento y estará sujeto a las pericias que determine la autoridad judicial a cargo del expediente.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia

El operativo concluyó formalmente durante la tarde. Según informó el Ministerio de Seguridad, siguiendo las directivas de la Secretaría Penal de Turno, la persona involucrada fijó domicilio y quedó formalmente a disposición de la Magistratura Penal interviniente.

Esto implica que, pese a haber quedado en libertad tras el procedimiento, continúa vinculada a la investigación y deberá responder a las medidas que disponga la Justicia en el avance de la causa.

El comunicado oficial también indicó que el sospechoso manifestó expresamente que no deseaba ser examinado por el médico policial.

Investigación a partir de reportes del NCMEC

Uno de los puntos de partida señalados por las autoridades son los reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children, que fueron incorporados a las tareas investigativas desarrolladas por la Policía.

A partir de esos elementos, la División Cibercrimen reunió información y puso los resultados de las pesquisas a consideración de la autoridad judicial, que finalmente ordenó el allanamiento realizado este viernes 18 de septiembre.

La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y las demás medidas que determine la Magistratura Penal.

El procedimiento contó además con la presencia del asesor y coordinador del Ministerio de Seguridad.