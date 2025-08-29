Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hallazgo de un complejo laboratorio de marihuana conmocionó a la localidad de Río Gallegos debido a la sofisticación de la ingeniería del galpón.

El primer procedimiento se realizó hace dos semanas en un predio ubicado en la calle Fagnano, en la capital de Santa Cruz, tras la denuncia de vecinos por un fuerte olor a marihuana que provenía de ese lugar. Con el aval de la Justicia Federal, primero intervino el personal de Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, además de otras áreas de la fuerza de seguridad, junto con el Ministerio de Seguridad y de Salud provincial.

El hallazgo fue impactante: más de 150 plantas en cultivo y otras 50 siendo investigadas para mejorar su genética. Además, se realizaron algunas observaciones: la falta de matafuegos, de salidas de emergencia y de altura adecuada para el cultivo de esa sustancia, algunos restos de cigarrillos de marihuana, y cerca de 15 kilos de la sustancia congelados en bolsas dentro de heladeras.

Las hipótesis

Tal como informó La Opinión Austral, el representante del área de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos, destacó que “se trata de un caso de narcotráfico y vamos a combatir este flagelo”, según declaraciones al diario.

El caso está siendo llevado adelante por la Fiscalía Federal, a cargo de Julio Zárate, bajo la supervisión de la juez subrogante Mariel Borruto, tras el apartamiento del magistrado Claudio Vázquez.

El Ministerio Público actuó con cautela debido a algunas irregularidades percibidas y solicitó informes urgentes a organismos nacionales para determinar si, efectivamente, este predio estaba habilitado. “Es al menos raro que el INTA avale una investigación así en plena zona céntrica de una ciudad capital”, indicó una fuente consultada por este medio.

Una vez que se clausuró preventivamente el lugar, se asignó una consigna policial a cargo de la Policía de Santa Cruz. El lunes siguiente al allanamiento, se resolvió una medida cautelar para que los propietarios se encargaran del cuidado de las plantas.

Cabe remarcar que la Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) trabaja en conjunto con una Organización No Gubernamental (ONG) que, en principio, no tendría relación con la causa en trámite.

El intento de robo

En la madrugada del jueves, se sumó un nuevo episodio a la causa. La alarma se activó cerca de las 3:00 a.m. por un acceso no autorizado. Fue la defensa quien alertó a la Fiscalía sobre el intento de robo. Según pudo saber este diario, al menos una persona, con la ayuda de un trozo de madera, saltó al predio por uno de los ingresos laterales, abrió una ventana e intentó robarse algunas plantas de marihuana. Al ver que no podía moverlas por sus grandes dimensiones, resolvió “manotear” algunos cogollos y escapar.

Debido a esta situación, el Juzgado Federal resolvió cambiar las fuerzas encargadas de la vigilancia. La investigación para dar con el responsable del robo quedó en manos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), mientras que Prefectura Naval Argentina (PNA) asumió la consigna en el predio.

Avances en la causa

El intento de robo se dio en un contexto en el que llegaron los informes solicitados por la Fiscalía, los cuales confirmaban la falta de habilitación para cultivar marihuana en el predio. Esto, sumado a la inhabilitación que la Municipalidad de Río Gallegos ya había indicado.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron que, en paralelo, se realizó un allanamiento en la casa de uno de los propietarios de la SAS, ubicada en la calle Urquiza de la ciudad capital. Allí, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron anotaciones, dólares, algunos millones de pesos, euros y encontraron plantas de marihuana que quedaron bajo custodia del propietario.

Lo que viene

El próximo lunes se realizará la audiencia de formalización en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en la esquina de San Martín y Zapiola. La audiencia comenzará cerca de las 11 de la mañana y se espera conocer las potenciales imputaciones contra los responsables de la SAS involucrada en este caso.