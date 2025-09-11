Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de violencia salió a la luz en Río Gallegos luego de la denuncia realizada por una mujer de 23 años, quien relató a través de redes sociales que fue víctima de un intento de abuso y amenazas con armas de fuego en un departamento de la calle Yugoslavia. El Ministerio de Seguridad informó que la Policía de Santa Cruz realizó el allanamiento correspondiente en el que encontraron drogas.

“Yo la pude contar, pero es para que tengan precaución por si las invitan a tomar o a una joda o lo que sea en la calle Yugoslavia, donde son seis deptos, todos sin cerradura y un colchón en el piso, buscan chicas con excusas y después te quieren vender que cierta cantidad y también te dopan“, inició su relato la mujer.

Según su testimonio, la joven había sido invitada a una reunión en el domicilio, donde se consumían bebidas alcohólicas y estupefacientes. Allí, aseguró que fue retenida contra su voluntad y amenazada, tanto por el propietario de la vivienda como por otras personas presentes. La víctima logró escapar y radicó la denuncia correspondiente en sede policial, quedando la causa caratulada como “amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad”.

Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la Dra. Marcela Quintana, y de la Secretaría Penal de Turno, se ordenaron allanamientos en el domicilio vinculado al hecho. Durante los operativos se secuestraron drogas, municiones y otros elementos de interés. Dos personas fueron trasladadas a la comisaría, donde fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia.

Leé más notas de La Opinión Austral