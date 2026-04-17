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En un contexto de creciente preocupación por las amenazas detectadas en establecimientos educativos de Santa Cruz, el Ministerio de Seguridad provincial anunció el refuerzo de acciones preventivas en todo el territorio. La medida busca llevar tranquilidad a la comunidad educativa, tras la aparición de pintadas y mensajes intimidatorios que generaron alarma en distintas localidades.

El comunicado oficial llega luego de una seguidilla de episodios registrados en Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto San Julián, donde se detectaron inscripciones que advertían sobre posibles hechos de violencia con armas de fuego. Si bien las investigaciones siguen en curso, el Gobierno decidió avanzar con un esquema de trabajo coordinado entre el área de Seguridad, el Consejo Provincial de Educación y la Policía de Santa Cruz.

Desde el ministeriose remarcó que ya se adoptaron recaudos en diferentes puntos de la provincia para prevenir situaciones que puedan alterar el orden público. Esto incluye medidas tanto dentro de los establecimientos educativos como en su entorno inmediato, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo y reforzar la presencia preventiva.

En paralelo, el foco también se puso en un factor clave que atraviesa estos episodios: el uso de las redes sociales. Las autoridades advirtieron sobre la necesidad de reforzar el diálogo con niños y adolescentes, entendiendo que muchas de estas conductas pueden tener origen o amplificación en entornos digitales.

El escrito en uno de los baños del Colegio Industrial 6 de Río Gallegos, este 16 de abril: “Tiroteo mañana 17/04/206 en la escuela, nadie se salva!!”

Desde el Gobierno provincial sostienen que determinadas acciones, incluso aquellas que pueden parecer una “broma”, tienen consecuencias reales. No solo pueden generar pánico o desestabilizar el normal funcionamiento de las instituciones, sino que además pueden derivar en sanciones legales.

El comunicado de una escuela de San Julián, donde se suspendieron las clases de manera preventiva.

En ese sentido, se hizo hincapié en que el acompañamiento familiar resulta central para prevenir este tipo de situaciones. El control, la conversación y la concientización aparecen como herramientas clave para evitar que episodios de este tipo escalen o se repliquen.

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