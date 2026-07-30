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Continúa desplegado un amplio operativo de búsqueda en la ciudad de Río Gallegos para dar con el paradero de César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien se encuentra desaparecido desde la noche del domingo. La información fue difundida por La Opinión Austral, que sigue el desarrollo de los operativos en terreno con una amplia cobertura.

Según detalló en exclusiva el móvil de radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el hombre se retiró de la vivienda que comparte con uno de sus hermanos en el barrio El Faro, a un kilómetro de la costanera, a la 1 de la madrugada del lunes pasado.

Tapa del 30 de julio.

Asimismo, este medio confirmó que cámaras de seguridad de un comercio en calle Francisco Ramírez y Zapiola lo registraron caminando en dirección a la costa. Posteriormente, en las cercanías del frigorífico sobre calle Almirante Brown, fue visto doblar hacia la izquierda con rumbo a la zona de canteras, en dirección a las instalaciones de la Fuerza Aérea. Más tarde, se supo que cámaras de vigilancia de domicilios particulares lo vieron caminando por la bicisenda en la misma dirección.

Esa es la última referencia confirmada de su ubicación. No hay registros de su regreso por el mismo sector.

Quien es César Aguilar, el vecino de Río Gallegos desaparecido en pleno invierno

De perfil reservado, un entorno social selectivo y hábitos tranquilos , César trabajó durante gran parte de su vida en diferentes empresas de la construcción y, ahora, se desempeñaba en una cooperativa de limpieza cumpliendo funciones en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Su hermano Gabriel, quien radicó la denuncia, contó a La Opinión Austral que no se habían detectado comportamientos inusuales ni alteraciones en su conducta previas a la desaparición.

Sin embargo, no es la primera vez que César se ausenta de la casa pero nunca durante tanto tiempo. En otra oportunidad salió de la vivienda y lo hallaron en un galpón que tienen en un terreno del barrio Bicentenario.

Hay toda una familia en vilo por la salud de César. Sus cuatro hermanos, con quienes compartió crianza en la avenida Kirchner hasta que se mudó al barrio El Faro, lo buscan desesperadamente. Este mismo jueves, tres de ellos (el cuarto está de viaje) se reunieron en la casa, para luego salir a rastrillar la zona de ría por su cuenta.

El operativo se amplía

Tras cuatro días de búsqueda, los rastrillajes se desplazaron hacia nuevos sectores. Se ampliaron los recorridos alrededor de la vivienda de César Aguilar, por las calles Juan Manuel de Rosas, Zapiola y Ricardo Sánchez hasta la Autovía 17 de Octubre.

De todas maneras no se abandonaron las tareas de rastrillaje en toda la costanera, desde la Güer Aike hasta el vaciadero municipal, todas coordinadas por el nuevo jefe de la Dirección General Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, Adrián Figueroa. Los operativos fueron por agua, a través de una embarcación de bomberos, quienes patrullaron desde el muelle fiscal hasta la Escuela de Cadetes de la Policía; y desde el aire, donde utilizaron drones para intentar divisar rastros por la Reserva Costera Urbana y en la basural a cielo abierto de la capital de Santa Cruz.

Móvil policial recorriendo las calles del barrio. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En tanto que la Dirección de Investigaciones de Santa Cruz de la Policía está abocada al trabajo de interrogar a posibles testigos, conocidos y allegados, además de avanzar con toda la búsqueda tecnológica.

Qué pasó con el teléfono celular de César Aguilar

Las autoridades y sus familiares solicitan a quien cuente con cualquier información —imágenes, registros o recuerdos— sobre el tránsito de César en las horas mencionadas, que se comunique de inmediato al 911, a la Comisaría Sexta o a cualquier dependencia policial. Toda la ciudad se encuentra en vilo esperando dar con su paradero.

En diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el comisario Adrián Figueroa, contó que César Aguilar se retiró del domicilio sin ningún tipo de pertenencia, “solamente con el teléfono celular, el cual desde esa misma noche ya no figura ningún tipo de conexión. No recibe llamadas, no recibe mensajes, es como que el teléfono ya estaría apagado desde esa misma noche”.

La zona por donde abría andado el hombre. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, sobre el operativo que se amplía con más recursos, detalló: “Se está terminando de recorrer sectores para poder descartar que se encuentre allí. Hoy otro grupo se encuentra recorriendo desde Güer Aike hasta la Escuela de Policía, todo lo que es el sector de playa. También tenemos otro grupo trabajando con drones en la zona del Vaciadero Municipal”.

¿Qué dicen los escritos en la habitación de César Aguilar?

Por otro lado, el comisario destacó que la familia colabora aportando datos de contactos y amistades, aunque hasta ahora no surgió información determinante. “Se han hallado algunos escritos en su habitación que fueron secuestrados para ser sumados a la causa, que podrían indicar algún tipo de decisión de él, pero hasta el momento no hemos tenido nada de eso”.

Datos para identificarlo

La Policía de Santa Cruz emitió su descripción oficial: mide aproximadamente 1,70 metro de estatura, cabello oscuro con abundantes canas. Al momento de desaparecer vestía pantalón jean azul y campera con capucha de color negra.