La Policía y la Justicia de Santa Cruz se encuentra trabajando codo a codo en la investigación por el caso de la mujer que fue secuestrada, maniatada y fue hallada el domingo después de las 19 horas cerca de la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones, en la zona costera de la localidad de Puerto Deseado. Fuentes policiales informaron al diario La Opinión Austral cómo se está trabajando y que avances se dieron en las últimas horas. Interviene el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.

“El personal se encuentra levantando cámaras de seguridad de la zona que, posiblemente, hayan captado los hechos denunciados”, confirmó una fuente de Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte a este medio. Asimismo declaró que hasta el momento “no hay nada”. Las tareas de averiguaciones quedaron a cargo del personal de la División de Investigaciones (DDI) de la localidad portuaria.

La vecina, de 28 años, relató que, mientras caminaba cerca de la cancha de Juniors, dos hombres la interceptaron, la subieron a la fuerza a un vehículo blanco, la ataron y la trasladaron a la zona costera, donde la encontró otra mujer. Los secuestradores le informaron que el ataque se debía a un “ajuste de cuentas” relacionado con deudas de drogas de su pareja. La joven fue trasladada a las instalaciones del Hospital Distrital.

El traslado de la mujer de 28 años. FOTO: VÍA PATAGÓNICA.

El revuelo y el pedido de la comunidad

La situación causó una ola de repercusiones en los vecinos y vecinas, quienes alzaron la voz y solicitaron que haya más controles. La joven fue hallada en la zona costera, un lugar marcado por una violación y un asesinato ocurrido el 20 de febrero de 2020 que causó una fuerte conmoción en el país argentino. Se trata del caso de María Subelza y su hijo Santino (4), que habían llegado a vacacionar y se vieron envueltos en un episodio de terror que marcó para siempre a Puerto Deseado.

“Uno no puede salir a caminar para despejarse porque quizás te violan o directamente te matan, no entiendo qué le pasa a los hombres de este pueblo, nadie tiene paz”, apuntó una joven en los comentarios de una publicación que cuenta el hecho. Otro vecino apuntó contra la Policía de Santa Cruz y contra los entes municipales: “La Policía no controla, los motorizado no salen a la calle, no hay luz, no hay agua”. También no faltaron los comentarios que señalaron la necesidad de armar “patrullas vecinales“.

Por otro lado, un hombre consideró que “la ciudad está re perdida últimamente” e insistió en “juntarse con vecinos para salir a las calles” y actuar en casos similares. En ese sentido, una mujer reveló que la intención de estas patrullas no sería “para hacer justicia por mano propia, sino para brindarle una mano a quien lo necesite”. La comunidad deseadense mostró enojo e indignación por la situación y solicitó más presencia de la fuerza de seguridad.