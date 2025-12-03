Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial se desplegó este lunes sobre la Ruta Provincial 53, a pocos kilómetros de Río Gallegos, luego de que aparecieran embaladas en bolsas la mayoría de las armas de fuego y municiones que habían sido robadas el pasado sábado de la chacra de la familia Heredia.

El personal de la fuerza fue alertado durante la mañana por un amigo cercano al propietario, quien detectó el hallazgo del armamento en bolsas abandonadas fuera del predio y dio aviso inmediato a la policía.

Durante la noche del fin de semana, delincuentes ingresaron a la chacra Heredia, ubicada sobre la ruta 53, y sustrajeron alrededor de 16 armas legalmente registradas y más de 600 municiones. El dueño no se encontraba en la ciudad al momento del hecho: actualmente permanece en El Calafate, según confirmó su entorno familiar a La Opinión Austral.

En el sector del operativo, La Opinión Austral dialogó en exclusiva con el Comisario General Daniel Carrillo, superintendente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, y el comisario inspector Aldo Encina, jefe de la Comisaría Séptima, área con jurisdicción sobre la zona rural del hecho.

“Venimos trabajando en la investigación sobre el robo del armamento. Fue un caso muy noticiado a raíz del volumen sustraído, y hoy se encontraron en el mismo sector de donde fueron extraídas. Está trabajando División Criminalística en el recuento, pericias de huellas y rastros, para determinar si se puede avanzar con nuevas medidas”, explicó Encina.

Carrillo remarcó además el estado de la investigación: “Estamos en la etapa de recolección de información para intentar establecer quiénes pudieron haber participado. Hay secreto de sumario, pero la fuerza provincial trabaja en conjunto y vamos por buen camino”, sostuvo el superintendente.

Vista del procedimiento policial a metros de la chacra en la zona rural de Río Gallegos, tras el hallazgo de bolsas con armas de fuego. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Si bien hasta el momento se recuperaron quince armas, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que falta al menos un arma calibre 22 y un dron, cuyo paradero aún se desconoce.

Cámaras, pericias y evidencia clave

La vivienda rural, donde el propietario guardaba su valiosa colección, cuenta con cámaras de seguridad interiores y exteriores que están siendo analizadas por la División de Investigaciones Zona Sur, informó Carrillo.

Efectivos resguardan el predio y realizan tareas preliminares de investigación en las afueras de la vivienda rural. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el lugar también se detectaron rastros de pie calzado, huellas palmares y dactilares parciales, y se secuestró una barreta de hierro como elemento de interés para la causa.

La familia Heredia: colección y preocupación en la comunidad

El hijo del propietario indicó a este medio que su padre es coleccionista reconocido en la región, con credenciales habilitantes y documentación reglamentaria para cada arma y munición sustraída.

Detalle de las bolsas halladas sobre el suelo, donde fueron dejadas 16 de las armas denunciadas como robadas. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, confirmó que su padre se enteró del procedimiento desde El Calafate, donde se encontraba de viaje, y sigue el caso con preocupación.