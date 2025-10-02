Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue detenido este jueves por la tarde en el marco de una investigación por un robo calificado, registrado en horas del pasado jueves, en Río Gallegos.

Personal de la División de Investigaciones encabezó un allanamiento en el inmueble donde reside, en calle Hernán Cortéz y Curupayti, con resultados positivos.

Fuentes policiales precisaron a La Opinión Austral que el aprehendido asaltó una panadería ubicada en calle Ramón y Cajal al 1.500 donde, empuñando un cuchillo, amenazó al encargado y se apoderó de la caja registradora con toda la recaudación de la jornada.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras el ilícito, intervino personal de la Comisaría Cuarta y se dio intervención a la DDI para avanzar en la identificación del sospechoso. Tras una rápida investigación, se requirió al Juzgado de Instrucción N° 2 poder allanar su domicilio, en donde este jueves fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento contó con el apoyo de las Fuerzas Especiales y personal de la Comisaría Cuarta y Sexta. “Es importante resaltar el trabajo conjunto, los resultados fueron positivos“, manifestó al móvil de La Opinión Austral el comisario mayor Luis Poblete, director director de Zona Sur de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz.

Comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

En ese sentido, también resaltó la rápida investigación para poder dar con el responsable del robo, y puso en valor la importancia en que la ciudadanía colabore aportando información cuando suceden este tipo de ilícitos.

“Durante la diligencia se procedió a la incautación de elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros artículos que guardarían relación directa con el hecho investigado. Todo lo actuado fue debidamente documentado mediante registro fotográfico”, se precisó en un comunicado oficial.

En tanto, en el interior del inmueble se halló a una adolescente. “Se dio con el hallazgo de una menor que estaba desaparecida”, detalló el comisario mayor.

Voceros policiales añadieron que “mantenía antecedentes en otras intervenciones, razón por la cual se dio inmediata participación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, quienes procedieron a su resguardo y posterior restitución a un hogar convivencial, en cumplimiento de los protocolos de protección de derechos”.

En cuanto al acusado del robo, este fue trasladado a la Comisaría Cuarta en donde quedó detenido, a disposición del juzgado que instruye la causa.