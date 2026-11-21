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Bajo una lluvia persistente que acompañó toda la mañana del sábado en la ciudad Río Gallegos y en medio de un hermetismo propio de las causas de máxima sensibilidad institucional, la Justicia santacruceña encabezó este sábado una diligencia tan compleja como determinante para el esclarecimiento de la muerte bajo custodia policial de Gilmar Claros Ferrel.

El despliegue operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

A poco más de un mes de aquella fatídica noche del 16 de octubre que sacudió a la provincia de Santa Cruz y despertó un fuerte reclamo de justicia tanto en la comunidad boliviana como en toda la sociedad riogalleguense, magistrados, fiscales, peritos federales, testigos y uno de los tres efectivos detenidos volvieron a recorrer los dos escenarios clave del caso para recrear minuto a minuto la mecánica de los hechos.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 18 de octubre.

En el marco del expediente N° 36276/26, que tramita ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 3, la doble reconstrucción comenzó puntualmente a las 08:25 horas y se extendió hasta las 10:45. La medida estuvo dirigida en el terreno por la jueza subrogante, Yamila Borquez, acompañada por la secretaria del juzgado, Elsa Pastori, y testigos de actuación. También participaron activamente de toda la jornada procesal el representante del Ministerio Público Fiscal, José Antonio Chan; el abogado querellante en representación de la familia de la víctima, Matías Solano; y los reconocidos letrados defensores Héctor Rippa y Cristian Arel.

En el centro de la imagen, la jueza Yamila Borquez ingresando al complejo habitacional. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Para garantizar la más estricta imparcialidad y el máximo rigor técnico frente a la gravedad de un episodio que involucra a integrantes de la fuerza de seguridad provincial, toda la custodia perimetral y las labores criminalísticas quedaron exclusivamente en manos de la Gendarmería Nacional Argentina. La fuerza federal montó un importante dispositivo compuesto por cuarenta efectivos, movilizando a sus Unidades Técnicas, la Sección Operativa de Vuelo y los especialistas del área de Criminalística.

Los abogados defensores Cristian Arel y Héctor Rippa. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, esta reconstrucción fue ordenada por la Justicia tras la declaración indagatoria de Carlos Coronel (quien se encuentra detenido junto a Carlos Alberto Tejada y Juan Carlos Torres) en donde habría declarado que no tuvo intervención en la mecánica del hecho sino que solo brindó apoyo en la conducción de Claros.

El primer tramo de la recreación judicial tuvo como escenario el domicilio vinculado al procedimiento inicial en el sector del barrio San Benito. Según pudo saber La Opinión Austral, allí, con el auxilio de personas que cumplieron el rol de los intervinientes y bajo la atenta mirada de los peritos, se representó paso a paso la aprehensión de Claros Ferrel, las maniobras de reducción física empleadas en aquella noche y su posterior traslado hacia el patrullero.

El reconocido abogado Matías Solano en el primer procedimiento. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese punto, los investigadores relevaron con precisión milimétrica las distancias, las posturas corporales y la cronología de ese primer contacto antes de que el trabajador de 35 años fuera conducido hacia la dependencia policial.

De campera marrón, el fiscal José Antonio Chan. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Concluida esa etapa inicial y siempre bajo la intensa lluvia que caía sobre la capital santacruceña, la comitiva judicial y pericial se trasladó hacia las instalaciones de la División Comisaría Séptima de la Policía de Santa Cruz.

En el interior de esa seccional se desarrolló la segunda parte de la medida, orientada a reconstruir los desplazamientos internos ocurridos aquella madrugada, verificar los horarios consignados, comprobar las condiciones de visibilidad e iluminación, medir el alcance acústico entre los distintos sectores del edificio y precisar el momento exacto en que se produjo el desenlace fatal dentro de la dependencia.

Carlos Alberto Coronel siendo ingresado.

La diligencia adquiere un peso probatorio fundamental tras los contundentes resultados de la autopsia incorporados al expediente, los cuales derrumbaron por completo las versiones iniciales de un supuesto paro cardiorrespiratorio natural. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el examen del Cuerpo Médico Forense determinó que Gilmar Claros Ferrel falleció por asfixia mecánica provocada por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento, constatando además catorce lesiones externas recientes y seis costillas fracturadas. A raíz de esas revelaciones científicas, tres efectivos policiales permanecen detenidos e imputados, alojados actualmente bajo custodia en dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA).

Momento en el que se aguardaba por la llegada de Coronel. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el desarrollo de la reconstrucción de este sábado aportaron su versión de los hechos en el lugar tanto la pareja de Gilmar como una vecina del sector, además del propio imputado Carlos Alberto Coronel, cuya declaración indagatoria había motivado la realización de la medida. Tras el cierre del operativo, fuentes judiciales consultadas expresaron su conformidad con el desarrollo de la jornada al señalar que “todos estuvieron a la altura del procedimiento de un hecho de estas características“, al tiempo que calificaron la instancia como verdaderamente “clarificadora” para el avance de la pesquisa.

Al término de la diligencia, el doctor Cristian Arel, abogado defensor de Coronel, dialogó en exclusiva con La Opinión Austral y expuso su mirada sobre el resultado de la recreación y la situación procesal de su cliente: “Mi defendido pudo volver a revivir lo que sucedió ese día a través de este procedimiento de reconstrucción del hecho, demostrando desde mi punto de vista la veracidad de sus dichos en la declaración indagatoria que fue recepcionada anteriormente, creyendo firmemente su inocencia, dado a que lo único que hizo Coronel fue brindar apoyo y asistencia en la conducción, nada más que eso. Para mí Coronel tendría que estar afuera, sobreseído“