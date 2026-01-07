Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue herido de bala este martes por la tarde en el barrio Evita de Río Gallegos.

Tal como informara laopinionaustral.com.ar, el hecho ocurrió en calle Antonio Berni al 1200, casi esquina Ortega y Gasset, una zona muy transitada y ubicada a pocos metros de la Plaza de Troncos, en pleno corazón del barrio Evita. Según pudo saber La Opinión Austral, por motivos que aún se investigan, ambos sujetos mantuvieron una discusión que escaló rápidamente, al punto que uno de ellos extrajo un arma de fuego y le disparó en la pierna al otro.

El agresor, posteriormente, se dio a la fuga. Mientras que el herido fue trasladado al Hospital Regional.

En la continuidad del caso, tomó intervención la División de Investigaciones, para poder localizar al prófugo. En el lugar trabajó además la Comisaría Sexta y División Criminalistca.

Según pudo conocer La Opinión Austral de manera extraoficial, cerca de las 23:00 horas el acusado fue localizado por la DDI y puesto bajo detención.

NOTICIA EN DESARROLLO

Leé más notas de La Opinión Austral