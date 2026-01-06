Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio se registró en la tarde de este martes en el barrio Evita de Río Gallegos, cuando una discusión entre dos hombres terminó con uno de ellos herido por un disparo de arma de fuego.

El hecho ocurrió en calle Antonio Berni al 1200, casi esquina Ortega y Gasset, una zona muy transitada y ubicada a pocos metros de la Plaza de Troncos, en pleno corazón del barrio Evita. Según pudo saber La Opinión Austral, por motivos que aún se investigan, ambos sujetos mantuvieron una discusión que escaló rápidamente, al punto que uno de ellos extrajo un arma de fuego y le disparó en la pierna al otro.

El hombre herido fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde permanece internado. De acuerdo a la información recabada, se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el autor del disparo se dio a la fuga y al momento continúa prófugo. Fuentes policiales confirmaron a este medio que en el lugar del hecho no se encontró el arma utilizada, por lo que se presume que el agresor escapó con la misma.

Efectivos de la Policía de Santa Cruz montaron un amplio operativo de búsqueda en los alrededores del barrio Evita y en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de dar con el paradero del agresor y proceder a su detención.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la discusión y si existía algún conflicto previo entre los involucrados.

Personal policial trabaja en la zona realizando las pericias correspondientes y tomando declaración a testigos que presenciaron el hecho o que puedan aportar datos relevantes para la investigación. Debido al procedimiento, el tránsito permanece cortado en el sector.