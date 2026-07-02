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Bomberos de Puerto Deseado asistieron a una camioneta que había quedado encajada en la banquina, a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial N° 281, en cercanías de la Gruta de Lourdes.

El incidente ocurrió este miércoles por la tarde. A las 19:10, personal de la División Cuartel 4° acudió al lugar tras un requerimiento de la comisaría local, que solicitó la intervención de una dotación a bordo de la unidad de rescate Móvil 1045.

Al llegar, los efectivos comprobaron que una Toyota Hilux gris permanecía atrapada en el canal ubicado junto a la banquina, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

El conductor, único ocupante del rodado, resultó ileso. De acuerdo con su relato, al intentar detenerse sobre uno de los márgenes de la ruta, la camioneta se deslizó hacia la zanja debido al hielo acumulado en la calzada como consecuencia de las bajas temperaturas.

Para retirar la pick-up, los bomberos utilizaron el malacate del móvil de rescate, lo que permitió devolver el vehículo a una superficie firme de manera segura.

Una vez concluidas las tareas de asistencia, la dotación regresó al cuartel a las 19:45, sin novedades respecto del personal ni de los equipos empleados.

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