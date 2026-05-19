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Un tenso episodio se registró durante la noche del lunes en la ciudad de Río Turbio. Un vehículo estuvo a punto de caer por un barranco, situación que desencadenó un rápido operativo de rescate por parte de bomberos.

Personal de la División Cuartel IX intervino de manera rápida y precisa para asegurar y retirar un automóvil que se encontraba en una posición de peligro inminente en una zona turística local.

Alrededor de las 20:50, se recibió un alerta telefónico que informaba que un rodado corría riesgo de desbarrancarse en el acceso al sector denominado “Bosque de los Duendes” (Mina N° 1). De inmediato, una dotación a bordo de una autobomba se dirigió hacia el lugar

Al arribar, los efectivos constataron que el automóvil permanecía apoyado sobre sus cuatro ruedas, aunque con una pronunciada inclinación hacia el vacío en el margen del camino. Mediante técnicas de anclaje y el uso de una eslinga de alta resistencia, el equipo de rescate logró traccionar y estabilizar la unidad, retirándola de la zona de riesgo.

Luego de asegurar el rodado sobre suelo firme, los bomberos realizaron una minuciosa inspección preventiva para verificar que la estructura no presentara daños mecánicos severos. Además, comprobaron que no existían fugas de combustible ni pérdidas de fluidos que pudieran representar un riesgo ambiental o de incendio.

El propietario del automóvil, un ciudadano de nacionalidad holandesa que se encuentra vacacionando en la región, explicó que el incidente ocurrió cuando recorrían el sector en busca de un área apta para acampar

En el lugar también se coordinaron tareas de ordenamiento y seguridad perimetral junto con personal de la comisaría local y de Tránsito Municipal. Tras confirmar que la situación estaba completamente normalizada, la dotación regresó a su base operativa pasadas las 21:10 sin registrar novedades.

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