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Una investigación por presunto narcomenudeo derivó en un allanamiento realizado el pasado sábado por la noche en un domicilio ubicado en Alcorta y avenida San Martín, en pleno centro de Río Gallegos. El procedimiento estuvo a cargo de la División Narcocriminalidad y se concretó luego de tareas de campo y vigilancia.

La Opinión Austral habló con el jefe de la División de Investigaciones Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, quien explicó que, por tratarse de una causa federal, existen aspectos de las actuaciones que no pueden darse a conocer mientras el expediente continúa en trámite.

“Efectivos de Narcocriminalidad están abocados en una investigación federal de la cual no se puede dar, obviamente, muchos datos porque la causa sigue vigente y se sigue trabajando”, explicó Poblete a LOA.

Y agrego: “La Justicia nos pide el secreto de sumario y la reserva en el caso de la información, más que nada por la temática de narcocriminalidad y narcomenudeo (…) para dar con otras personas o saber cómo se orienta la investigación”.

Comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Un procedimiento que comenzó mucho antes

El comisario mayor remarcó que el allanamiento representa una instancia dentro de un proceso que incluye distintas medidas previas y posteriores: “Ustedes ven el procedimiento terminado, pero hay un trabajo previo y un trabajo posterior. Se inicia con la investigación que está ordenada por la Justicia Federal o por un informe que llega a nuestra Policía”.

En ese sentido, explicó que la intervención no concluye con el ingreso al domicilio. “Obviamente, no termina solamente con el allanamiento, sino que el allanamiento es una de las etapas de la investigación y del trabajo, y posteriormente sigue con el tema del análisis de la prueba”, sostuvo.

Por el momento, son cinco las personas vinculadas a la causa. La situación de cada una y su eventual responsabilidad serán determinadas dentro del proceso judicial.

La Justicia definirá el grado de participación

Consultado sobre la posibilidad de que las personas involucradas tengan distintos niveles de responsabilidad, Poblete señaló que esa definición corresponde a la Justicia Federal.

“El grado de compromiso dentro de lo que es la investigación lo establecerá la Justicia y dirá cuáles son las culpabilidades o no de estas personas y cuál es el grado de participación dentro del proceso investigativo”, concluyó.

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