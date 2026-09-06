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Las fuerzas de seguridad intensificaron la búsqueda de un nene de 4 años en Fernández Oro, Río Negro, luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal de riego y fuera arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Puente de Hierro, en el Alto Valle.

Según la información difundida por medios locales, el padre del menor perdió el control del vehículo por motivos que todavía son investigados. El auto desbarrancó y terminó dentro del canal. Los padres lograron salir del agua por sus propios medios, pero el niño quedó atrapado en el interior del vehículo.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo para intentar localizar al menor. Participan efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos y personal especializado en tareas de buceo.

Cómo es el operativo de búsqueda en Fernández Oro

El rastrillaje comenzó durante la madrugada, en el sector donde ocurrió el accidente, y se extendió hacia la desembocadura del canal en el río, en un recorrido de aproximadamente tres kilómetros.

La zona presenta importantes dificultades para los equipos de rescate. Se trata de un sector estrecho, con abundante vegetación y una gran cantidad de residuos y objetos acumulados en el cauce.

Desde la Comisaría 26 de Fernández Oro señalaron a medios locales que en el canal hay numerosas botellas, plásticos, ramas y otros elementos que dificultan las tareas de búsqueda.

Ante esta situación, los equipos que participan del operativo trabajan para reducir el caudal y la presión del agua. Para ello, gestionan junto al municipio el desvío de parte del cauce hacia una laguna cercana.

Las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22

El objetivo es disminuir la altura del agua para facilitar el trabajo de los rescatistas y mejorar las condiciones para realizar tareas de avistaje con drones.

La desaparición del niño generó conmoción entre los habitantes de la zona. Durante las tareas de rastrillaje, varios vecinos de Fernández Oro se acercaron espontáneamente para colaborar con la búsqueda.

Mientras algunos participaron de los recorridos, otros permanecieron junto a la familia del menor.

Las autoridades también convocaron a más personal para reforzar el operativo y continuar con los trabajos durante el domingo.

Continúa la búsqueda del menor

El operativo se mantiene activo y las autoridades trabajan sobre distintos sectores del canal y su recorrido hacia el río.

Durante la jornada del sábado, los equipos continuaron con las tareas hasta última hora y habían previsto retomar los rastrillajes alrededor de las 8.30 del domingo.

Hasta la mañana de este domingo, no se habían registrado novedades sobre el paradero del nene de 4 años.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente, incluido el motivo por el cual el conductor perdió el control del vehículo, permanecen bajo investigación